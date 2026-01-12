സാത്വിക് നായക് സുജിറിന് സ്വർണം

സാത്വിക് നായക് സുജിറിന് സ്വർണംtext_fields
മംഗളൂരു: ദേശീയ ഓപൺ വാട്ടർ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മംഗളൂരുവിലെ സാത്വിക് നായക് സുജിർ തന്റെ ആദ്യ സ്വർണ മെഡൽ നേടി. കർണാടക നീന്തൽ അസോസിയേഷൻ സ്വിമ്മിങ് ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തണ്ണീർഭവി ബീച്ചിൽ നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ 7.5 കിലോമീറ്റർ ഗ്രൂപ് രണ്ട് മത്സരത്തിൽ, സഹ കർണാടക നീന്തൽ താരം കിഷൻ എസ്.വി. സാത്വികുമായുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ 51 മിനിറ്റ് 6 സെക്കൻഡിൽ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എതിരാളി കിഷനെക്കാൾ എട്ട് സെക്കൻഡ് മുന്നിലായി ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാത്വിക് കിരീടം നേടി.
പുരുഷന്മാരുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓപൺ വിഭാഗത്തിൽ കർണാടക ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു, മൂന്ന് മെഡലുകളും നേടി. പവൻ ധനഞ്ജയ സ്വർണം നേടി, രേണുകാചാര്യയും ധ്യാൻ ബാലകൃഷ്ണനും യഥാക്രമം വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടി. പെൺകുട്ടികളുടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഗ്രൂപ് നാല് ഇനത്തിൽ ബംഗളൂരുവിന്റെ ഇടിക ഭട്ട് സ്വർണവും മംഗളൂരുവിന്റെ ദേവിക എം. വെള്ളിയും നേടി, ആൺകുട്ടികളുടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഗ്രൂപ് നാല് ഇനത്തിൽ വെള്ളിയും വെങ്കലവും പെൺകുട്ടികളുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓപൺ വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലവും നേടി.
സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥിയായ സാത്വിക്, വിയോൺ നീന്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ലോകരാജിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. ദേശീയ ഓപൺ വാട്ടർ നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ തന്റെ മകൻ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഡോ. നാഗേന്ദ്ര നായക് പറഞ്ഞു.
