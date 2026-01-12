Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightസാത്വിക് നായക്...
    Men
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 7:42 AM IST

    സാത്വിക് നായക് സുജിറിന് സ്വർണം

    text_fields
    bookmark_border
    സാത്വിക് നായക് സുജിറിന് സ്വർണം
    cancel
    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: ദേശീയ ഓപൺ വാട്ടർ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മംഗളൂരുവിലെ സാത്വിക് നായക് സുജിർ തന്റെ ആദ്യ സ്വർണ മെഡൽ നേടി. കർണാടക നീന്തൽ അസോസിയേഷൻ സ്വിമ്മിങ് ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തണ്ണീർഭവി ബീച്ചിൽ നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ 7.5 കിലോമീറ്റർ ഗ്രൂപ് രണ്ട് മത്സരത്തിൽ, സഹ കർണാടക നീന്തൽ താരം കിഷൻ എസ്.വി. സാത്വികുമായുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ 51 മിനിറ്റ് 6 സെക്കൻഡിൽ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എതിരാളി കിഷനെക്കാൾ എട്ട് സെക്കൻഡ് മുന്നിലായി ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാത്വിക് കിരീടം നേടി.

    പുരുഷന്മാരുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓപൺ വിഭാഗത്തിൽ കർണാടക ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു, മൂന്ന് മെഡലുകളും നേടി. പവൻ ധനഞ്ജയ സ്വർണം നേടി, രേണുകാചാര്യയും ധ്യാൻ ബാലകൃഷ്ണനും യഥാക്രമം വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടി. പെൺകുട്ടികളുടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഗ്രൂപ് നാല് ഇനത്തിൽ ബംഗളൂരുവിന്റെ ഇടിക ഭട്ട് സ്വർണവും മംഗളൂരുവിന്റെ ദേവിക എം. വെള്ളിയും നേടി, ആൺകുട്ടികളുടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഗ്രൂപ് നാല് ഇനത്തിൽ വെള്ളിയും വെങ്കലവും പെൺകുട്ടികളുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓപൺ വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലവും നേടി.

    സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥിയായ സാത്വിക്, വിയോൺ നീന്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ലോകരാജിന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. ദേശീയ ഓപൺ വാട്ടർ നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ തന്റെ മകൻ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഡോ. നാഗേന്ദ്ര നായക് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Swimming championshipGold Medal
    News Summary - Satwik Nayak Sujir wins gold
    Similar News
    Next Story
    X