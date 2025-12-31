Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightശൈ​ത്യ​മാ​യാ​ൽ...
    Men
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:54 PM IST

    ശൈ​ത്യ​മാ​യാ​ൽ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ത്യ​മാ​യാ​ൽ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ താ​ൻ വി​ള​യി​ച്ച പ​ച്ച​ക്ക​റി​യു​മാ​യി

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ത​ന്റെ പി​താ​വി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി​യ കൃ​ഷി പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ര​റി​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ തു​മാ​മ​യി​ലെ വി​ല്ല​യി​ൽ കൃ​ഷി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. താ​ൻ പ​ഠി​ച്ച കൃ​ഷി​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ശൈ​ത്യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച തൈ​ക​ളു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ത​ക്കാ​ളി, വെ​ണ്ട​ക്ക, കൈ​പ്പ​ക്ക, വെ​ള്ള​രി​ക്ക തു​ട​ങ്ങി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളെ​ല്ലാം സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ന്റെ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ള​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.



    പാ​ക​മാ​യ​ത് വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​തേ സ്ഥാ​ന​ത്ത് പു​തി​യ​വ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വി​ള​വെ​ടു​ത്ത​വ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. കൂ​ടാ​തെ അ​റ​ബ് നാ​ടു​ക​ളി​ലെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​മാ​യ ശ​മാ​മും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ യ​ഥേ​ഷ്ടം വി​ള​യു​ന്നു.

    കൃ​ഷി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ള്ള കൃ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ. ത​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റി​ല്ല. പ​ക​രം, സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ജൈ​വ വ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ത്ത തൈ​ക​ളു​ടെ പ​ഴു​ത്ത ഇ​ല​ക​ളും കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന മ​റ്റു ഇ​ല​ക​ളും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ 30 ദി​വ​സം കു​തി​ർ​ത്തി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മി​ശ്രി​ത​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന കീ​ട​ങ്ങ​ളെ തു​ര​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ അ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ കൃ​ഷി രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഏ​ണി​ക​ൾ വെ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു വ​ള്ളി​ക​ൾ അ​തി​ലൂ​ടെ പ​ട​ർ​ത്തി ക​യ​റ്റു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കൃ​ഷി​രീ​തി. ഇ​തു​മൂ​ലം വി​സ്തൃ​ത​മാ​യ ത​റ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്‌ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ ത​ന്റെ കൃ​ഷി​രീ​തി മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​നും ത​യാ​റാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:farmerwinter seasonQatarNewsgulf news malayalam
    News Summary - Salahuddin is busy in the garden due to the winter
    Similar News
    Next Story
    X