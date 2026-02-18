Begin typing your search above and press return to search.
    റി​യാ​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്;​ സ്വ​ർ​ണ​മ​ണി​ഞ്ഞ് റീ​ഗ​ൻ ക​ന്നു​സാ​മി

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​നും ഇ​ന്ത്യ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം
    റി​യാ​ദ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്;​ സ്വ​ർ​ണ​മ​ണി​ഞ്ഞ് റീ​ഗ​ൻ ക​ന്നു​സാ​മി
    റീ​ഗ​ൻ ക​ന്നു​സാ​മി മെ​ഡ​ലു​മാ​യി

    ജു​ബൈ​ൽ: റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ‘കി​ങ്ഡം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് 2026’ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലും ‘കി​ങ്ഡം ചാ​മ്പ്യ​ൻ’ പ​ട്ട​വും നേ​ടി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി റീ​ഗ​ൻ ക​ന്നു​സാ​മി തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    172 സെൻറി​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് റീ​ഗ​ൻ ഈ ​ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ജു​ബൈ​ലി​ൽ എ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടി ​ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി സ​ർ​വി​സ​സ് മു​ഖേ​ന സാ​ബി​ക്കി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ത​ഞ്ചാ​വൂ​ർ പ​ട്ടു​കോ​ട്ടൈ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സെ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ക​ന്നു​സാ​മി-​ത​വ​മ​ണി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യ റീ​ഗ​ൻ, ക​ഠി​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് പൊ​രു​തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു കാ​യി​ക താ​രം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ബാ​ല്യം മു​ത​ൽ ഫി​റ്റ്‌​ന​സി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന റീ​ഗ​ൻ, 2020-2022 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​ഞ്ച് ത​വ​ണ മി​സ്റ്റ​ർ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് പ​ട്ട​വും, ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി മാ​റി​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ലെ വീ​ഴ്ച​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സൗ​ദി ബോ​ഡി ബി​ൽ​ഡി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ‘ബോ​ൺ വി​ന്ന​ർ’ സ്വ​ർ​ണ​വും, റി​യാ​ദി​ലെ വാ​വ​ൻ ക്ലാ​സി​ക്കി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.ദി​വ​സ​വും മൂ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ളു​ന്ന ക​ഠി​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​വും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​വു​മാ​ണ് റീ​ഗ​ന്റെ വി​ജ​യ​ര​ഹ​സ്യം.

    മി​സ്റ്റ​ർ ഏ​ഷ്യ, മി​സ്റ്റ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സ്, മി​സ്റ്റ​ർ വേ​ൾ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​കോ​ത്ത​ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന്റെ​യും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.ത​​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ ഹ​സ​ൻ, മു​ൻ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും, ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സി.​ഇ.​ഒ അ​ലി​ക്കും, എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന ഭാ​ര്യ ഐ​ശ്വ​ര്യ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

