    ആ​​കാ​​ശ​​വാ​​ണി... വാ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൾ വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്​ ഹ​​ക്കീം കൂ​​ട്ടാ​​യി

    ഗൃ​​ഹാ​​തു​​രു​​ത്വ​​മു​​ണ​​ർ​​ത്തു​​ന്ന റേ​​ഡി​​യോ ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം ച​​ടു​​ല​​മാ​​യ ശൈ​​ലി​​യി​​ൽ വാ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൾ വാ​​യി​​ച്ച് മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ മ​​ന​​സ്സി​​ൽ പ​​തി​​ഞ്ഞ നാ​​മ​​മാ​​ണ് ഹ​​ക്കീം കൂ​​ട്ടാ​​യി. തീ​​ര​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​മാ​​യ കൂ​​ട്ടാ​​യി​​യി​​ൽ നി​​ന്നും ഇ​​ച്ഛാ​​ശ​​ക്തി​​യി​​ലൂ​​ടെ ആ​​കാ​​ശ​​വാ​​ണി​​യി​​ൽ ന്യൂ​​സ് റീ​​ഡ​​റാ​​യി മാ​​റി​​യ ഹ​​ക്കീം ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ലെ അ​​വ​​സാ​​ന ദി​​ന​​വും ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് പ​​ടി​​യി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​ത് ആ​​റു മാ​​സം മു​​മ്പാ​​ണ്. വാ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൾ വാ​​യി​​ച്ചു മ​​തി​​വ​​രാ​​ത്ത അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് അ​​റ​​ബ് ലോ​​ക​​ത്തും വ്യ​​ക്തി​​മു​​ദ്ര പ​​തി​​പ്പി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ആ​​ഗ്ര​​ഹം. ഹ്ര​​സ്വ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​നാ​​ർ​​ഥം ദു​​ബൈ​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ ഹ​​ക്കീം മൂ​​ന്നു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടോ​​ളം കാ​​ല​​ത്തെ വാ​​ർ​​ത്താ വാ​​യ​​നാ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം വാ​​യി​​ച്ചു തീ​​രാ​​ത്ത ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​ങ്ങ​​ളും ‘ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മ’ വു​​മാ​​യി പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കു​​ന്നു.

    ഹ​​ക്കീം കൂ​​ട്ടാ​​യി


    തൊ​​ണ്ണൂ​​റു​​ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​ന​​ത്തി​​ലും 2000ന്‍റെ തു​​ട​​ക്ക​​ത്തി​​ലും റേ​​ഡി​​യോ സ​​ജീ​​വ​​മാ​​യി കേ​​ട്ടി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു ത​​ല​​മു​​റ​​ക്ക്, ഹ​​ക്കീം കൂ​​ട്ടാ​​യി​​യു​​ടെ ശ​​ബ്ദം നി​​ത്യ​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. പ്ര​​ഭാ​​ത​​ങ്ങ​​ളി​​ലും സാ​​യാ​​ഹ്ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും ആ ​​ശ​​ബ്ദം കേ​​ട്ടാ​​ണ് പ​​ല​​രും ദി​​വ​​സം ആ​​രം​​ഭി​​ക്കു​​ക​​യും അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​ത്. മൂ​​ന്ന് പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ട് മു​​മ്പാ​​ണ്​ ഹ​​ക്കീം കൂ​​ട്ടാ​​യി വാ​​ർ​​ത്താ അ​​വ​​താ​​ര​​ക​​നാ​​യി ആ​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ റേ​​ഡി​​യോ​​യി​​ൽ ജോ​​ലി​​ക്കു ക​​യ​​റു​​ന്ന​​ത്.1997 ന​​വം​​ബ​​ർ 28ന് ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ മ​​ല​​യാ​​ളം വാ​​ർ​​ത്താ വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യി എ​​ത്തി​​യ അ​​ദ്ദേ​​ഹം തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തും 25 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തോ​​ളം കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ടും വാ​​ർ​​ത്താ ബ​​ഹു​​ല​​മാ​​യ ജീ​​വി​​തം ന​​യി​​ച്ചു.

    28 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ മി​​ക​​ച്ച സേ​​വ​​ന​​ത്തി​​നു ശേ​​ഷം 2025 ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി 28ന്​ ​​ആ​​കാ​​ശ​​വാ​​ണി​​യി​​ൽ നി​​ന്ന് വി​​ര​​മി​​ച്ചു. റി​​ട്ട​​യ​​ർ​​മെ​​ന്‍റ്​ ജീ​​വി​​തം കു​​റ​​ച്ചു​​കാ​​ലം മ​​ക​​ളോ​​ടും കു​​ടും​​ബ​​ത്തോ​​ടും ചി​​ല​​വ​​ഴി​​ക്കാ​​ൻ വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് ദു​​ബൈ​​യി​​ൽ എ​​ത്തി​​യ​​തെ​​ങ്കി​​ലും സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ൾ തു​​റ​​ന്നു കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന ദു​​ബൈ പോ​​ലു​​ള്ള പ്ര​​വാ​​സ ലോ​​ക​​ത്തും ത​​ന്‍റെ ശ​​ബ്ദ സൗ​​കു​​മാ​​ര്യം എ​​ങ്ങ​​നെ പ്ര​​യോ​​ജ​​പെ​​ടു​​ത്താ​​നാ​​വു​​മെ​​ന്ന ചി​​ന്ത​​യി​​ലാ​​ണ്. വാ​​ർ​​ത്താ വാ​​യ​​ന​​യും റേ​​ഡി​​യോ ജീ​​വി​​ത​​വും ത​​ന്‍റെ ജീ​​വി​​ത​​ത്തി​​ൽ അ​​ലി​​ഞ്ഞു ചേ​​ർ​​ന്ന​​താ​​ണ്. ഒ​​രു​​കാ​​ല​​ത്ത് ആ​​ശി​​ച്ചു തേ​​ടി​​പ്പി​​ടി​​ച്ച വാ​​ർ​​ത്താ വാ​​യ​​നാ ജോ​​ലി​​യോ​​ട് ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​യി പ​​ടി​​യി​​റ​​ങ്ങേ​​ണ്ടി വ​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും മ​​ന​​സ്സി​​ലി​​പ്പോ​​ഴും വാ​​ർ​​ത്ത​​യും അ​​റി​​യി​​പ്പു​​ക​​ളും ബു​​ള്ള​​റ്റി​​നു​​ക​​ളു​​മൊ​​ക്കെ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ഹ​​ക്കീം പ​​റ​​യു​​ന്നു.

    ഈ ​​ജോ​​ലി​​യോ​​ടും അ​​തി​​ലെ വ്യ​​ത്യ​​സ്ത ക​​ളോ​​ടും മ​​ടു​​പ്പോ വി​​ര​​സ​​ത​​യോ ഇ​​ന്നേ​​വ​​രെ തോ​​ന്നി​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. മാ​​ധ്യ​​മ രം​​ഗ​​ത്തും റേ​​ഡി​​യോ രം​​ഗ​​ത്തും ത​​ന്‍റെ​​താ​​യ ശൈ​​ലി​​യി​​ൽ അ​​വ​​ത​​ര​​ണം തു​​ട​​ര​​ണം. വാ​​ർ​​ത്താ​​വ​​ത​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല അ​​ഭി​​ന​​യം, സ്‌​​ക്രി​​പ്റ്റ്, വോ​​യി​​സ് ഓ​​വ​​ർ, അ​​ധ്യാ​​പ​​നം, സാം​​സ്കാ​​രി​​ക​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​നം എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ വി​​വി​​ധ​​മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ ക​​ഴി​​വു​​തെ​​ളി​​യി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന് പ്ര​​വാ​​സ ഭൂ​​മി ന​​ല്ലൊ​​രു വി​​ള നി​​ലം ത​​ന്നെ ആ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന ആ​​ത്മ വി​​ശ്വാ​​സ​​മു​​ണ്ട്. റി​​ട്ട​​യ​​ർ​​മെ​​ന്‍റി​​ല്ലാ​​ത്ത ശ​​ബ്​​​ദ മാ​​ധു​​ര്യ​​ത്തി​​ന്​ കൂ​​ട്ടാ​​യി ഭാ​​ര്യ ടി.​​കെ. സാ​​ബി​​റ ഒ​​പ്പ​​മു​​ണ്ട്. ദു​​ബൈ​​യി​​ൽ അ​​ധ്യാ​​പി​​ക​​യാ​​യ പി.​​കെ. സ​​ഹ​​ല, അ​​ഡ്വ . പി​​കെ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് സാ​​ബി​​ത്ത് എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​ണ് മ​​ക്ക​​ൾ.


    ഉ​​പ്പ​​യു​​ടെ റേ​​ഡി​​യോ​​ക്ക് കൂ​​ട്ടി​​രു​​ന്ന കു​​ട്ടി​​ക്കാ​​ലം

    റേ​​ഡി​​യോ ആ​​ഢ്യ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്‍റെ പ്ര​​തീ​​ക​​മാ​​യൊ​​രു കാ​​ല​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​പൂ​​ർ​​വം വീ​​ടു​​ക​​ളി​​ൽ മാ​​ത്രം റേ​​ഡി​​യോ ക​​ണ്ടു​​വ​​ന്നി​​രു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്താ​​ണ് സിം​​ഗ​​പ്പൂ​​രി​​ലു​​ള്ള മൂ​​ത്താ​​പ്പ ഹ​​ക്കീ​​മി​​ന്‍റെ പി​​താ​​വി​​ന് ഒ​​രു റേ​​ഡി​​യോ ന​​ൽ​​കി​​യ​​ത്. ഉ​​പ്പ മു​​ഴു സ​​മ​​യ​​വും റേ​​ഡി​​യോ​​യും കേ​​ട്ടി​​രി​​ക്കും. പെ​​ട്ടി​​യി​​ൽ നി​​ന്നും കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്ന പാ​​ട്ടും വാ​​ർ​​ത്ത​​മാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും വീ​​ട്ടി​​ൽ സ്ഥി​​ര​​മാ​​യ​​തോ​​ടെ ഹ​​ക്കീ​​മും അ​​തി​​ൽ ആ​​കൃ​​ഷ്ട​​നാ​​യി. റേ​​ഡി​​യോ യു​​ടെ സ്ഥി​​രം ശ്രോ​​താ​​വാ​​യി. അ​​തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ പാ​​ട്ടു പാ​​ടു​​ന്ന​​വ​​രെ​​യും വാ​​ർ​​ത്ത വാ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രെ​​യും കാ​​ണാ​​ൻ ജി​​ജ്ഞാ​​സ​​യാ​​യി. കു​​ട്ടി​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് റേ​​ഡി​​യോ​​വി​​ൽ നി​​ന്നും കേ​​ൾ​​ക്കു​​ന്ന ശ​​ബ്ദ​​ങ്ങ​​ൾ സ​​മ്മാ​​നി​​ച്ച ആ​​കാം​​ക്ഷ​​യും ജി​​ജ്ഞാ​​സ​​യു​​മാ​​ണ് ത​​ന്നെ ന്യൂ​​സ് റീ​​ഡ​​റാ​​ക്കി​​യ​​തെ​​ന്ന് ഹ​​ക്കീം പ​​റ​​യു​​ന്നു. പാ​​ട്ടു​​പെ​​ട്ടി​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ ക​​യ​​റി​​കൂ​​ട​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​ന്ന് മ​​ന​​സ്സി​​ൽ കു​​റി​​ച്ചി​​ട്ട​​താ​​ണ്.


    ഹ​​ക്കീം കൂ​​ട്ടാ​​യി

    കു​​ടും​​ബ​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം


    നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ ആ​​ഘോ​​ഷ​​മാ​​ക്കി​​യ ആ​​ദ്യ ദി​​നം..

    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി ആ​​കാ​​ശ​​വാ​​ണി നി​​ല​​യ​​ത്തി​​ൽ 97 ന​​വം​​ബ​​ർ 28 ന് ​​ജോ​​ലി​​ക്കു ക​​യ​​റി​​യെ​​ങ്കി​​ലും ആ​​ദ്യ വാ​​ർ​​ത്താ പ്ര​​ക്ഷേ​​പ​​ണം ഡി​​സം​​ബ​​ർ നാ​​ലി​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു . വൈ​​കു​​ന്നേ​​ര​​ത്തെ മ​​ല​​യാ​​ളം വാ​​ർ​​ത്ത. ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി വാ​​ർ​​ത്ത വാ​​യി​​ച്ച ദി​​വ​​സം നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ വ​​ലി​​യ ആ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് വ​​ര​​വേ​​റ്റ​​ത്. നാ​​ടി​​ന്‍റെ അ​​ഭി​​മാ​​ന മു​​ഹൂ​​ർ​​ത്തം. കൂ​​ട്ടാ​​യി അ​​ങ്ങാ​​ടി​​യി​​ൽ വ​​ലി​​യ സ്പീ​​ക്ക​​ർ സെ​​റ്റ് കെ​​ട്ടി ഉ​​ച്ച​​ഭാ​​ഷി​​ണി​​യി​​ൽ ആ ​​വാ​​ർ​​ത്താ വാ​​യ​​ന നാ​​ട് മു​​ഴു​​വ​​ൻ കേ​​ട്ടു. പ​​ട​​ക്കം പൊ​​ട്ടി​​ച്ചും ആ​​ർ​​ത്തു വി​​ളി​​ച്ചും ക​​യ്യ​​ടി​​ച്ചും ആ​​ളു​​ക​​ൾ ആ​​ഘോ​​ഷി​​ച്ചു. ഒ​​രു സാ​​ധാ​​ര​​ണ ഗ്രാ​​മ​​ത്തി​​ൽ​നി​​ന്നൊ​​രാ​​ൾ ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ നി​​ന്നും വാ​​ർ​​ത്ത വാ​​യി​​ക്കാ​​നാ​​യ​​ത് വ​​ലി​​യ നേ​​ട്ട​​മാ​​യാ​​ണ് നാ​​ട്ടു​​കാ​​ർ ക​​ണ്ട​​ത്. 2000 ഡി​​സം​​ബ​​റി​​ൽ ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ​നി​​ന്ന് തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തേ​​ക്ക് സ്ഥ​​ലം മാ​​റി. ഒ​​രു മാ​​സ​​ത്തി​​നു ശേ​​ഷം കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ടെ​​ത്തി. തു​​ട​​ർ​​ന്നി​​ങ്ങോ​​ട്ട് കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് വാ​​ർ​​ത്താ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​വി​​ഭാ​​ജ്യ ഘ​​ട​​ക​​മാ​​യി.


    വാ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലെ മ​​റ​​ക്കാ​​ത്ത അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ

    ക​​ട​​ലു​​ണ്ടി തീ​​വ​​ണ്ടി ദു​​ര​​ന്ത​​മു​​ണ്ടാ​​യ 2021 ജൂ​​ൺ 22ന് ​​പ​​തി​​വി​​ലും വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യി കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് നി​​ല​​യം രാ​​ത്രി 10.30ന് ​​സ്പെ​​ഷ്യ​​ൽ ബു​​ള്ള​​റ്റി​​ൻ പ്ലാ​​ൻ ചെ​​യ്തു. ന​​ല്ല മ​​ഴ​​യു​​ള്ള രാ​​ത്രി. ബു​​ള്ള​​റ്റി​​ന് സ​​മ​​യം അ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടും വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ശേ​​ഖ​​രി​​ക്കാ​​ൻ പോ​​യ എ.​​ഐ.​​ആ​​ർ ലേ​​ഖ​​ക​​രെ കു​​റി​​ച്ചൊ​​രു വി​​വ​​ര​​വു​​മി​​ല്ല. മൊ​​ബൈ​​ൽ ഫോ​​ൺ ല​​ഭ്യ​​മാ​​കു​​ന്നി​​ല്ല. ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ മ​​റ്റു മാ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളും ഇ​​ല്ല. ടെ​​ൻ​​ഷ​​ൻ കൂ​​ടി. സ​​മ​​യം അ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടും വാ​​യി​​ക്കാ​​ൻ ഒ​​രു വി​​വ​​രം ക​​യ്യി​​ലി​​ല്ല. എ​​ന്ത് ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് അ​​റി​​യാ​​തെ പ​​ക​​ച്ചു നി​​ന്ന സ​​മ​​യം. പി​​ന്നീ​​ട് എ​​വി​​ടെ നി​​ന്നൊ​​ക്കെ​​യോ കി​​ട്ടാ​​വു​​ന്ന വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ശേ​​ഖ​​രി​​ച്ച് വാ​​ർ​​ത്ത എ​​യ​​റി​​ൽ പോ​​യ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ് ആ​​ശ്വാ​​സ​​മാ​​യ​​ത്. ലേ​​ഖ​​ക​​ർ പോ​​യ വാ​​ഹ​​നം അ​​പ​​ക​​ട​​ത്തി​​ൽ​​പെ​​ട്ട​​തും മൊ​​ബൈ​​ൽ ഓ​​ഫാ​​യ​​തും പി​​ന്നീ​​ടാ​​ണ് അ​​റി​​ഞ്ഞ​​ത്. മു​​ൻ രാ​​ഷ്ട്ര​​പ​​തി കെ.​​ആ​​ർ. നാ​​രാ​​യ​​ണ​​ന്‍റെ മ​​ര​​ണ വാ​​ർ​​ത്ത​​യും 2004ലി​​ലെ സൂ​​നാ​​മി വാ​​ർ​​ത്ത​​യും വാ​​യി​​ക്കേ​​ണ്ടി വ​​ന്ന​​തും മ​​റ​​ക്കാ​​നാ​​വാ​​ത്ത ഓ​​ർ​​മ​​യാ​​യി നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു.




    ആ​​കാ​​ശ​​വാ​​ണി​​യി​​ലേ​​ക്ക്..

    ഒ​​രു തൂ​​പ്പു​​കാ​​ര​​നാ​​യെ​​ങ്കി​​ലും റേ​​ഡി​​യോ​​യി​​ൽ ജോ​​ലി കി​​ട്ട​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​യി​​രു​​ന്നു ആ​​ദ്യ കാ​​ല ആ​​ഗ്ര​​ഹം. കൗ​​മാ​​ര​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം ആ​​ഗ്ര​​ഹ​​വും വ​​ള​​ർ​​ന്നു. റേ​​ഡി​​യോ​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള പ​​രീ​​ക്ഷ എ​​ഴു​​താ​​ൻ കു​​റ​​ഞ്ഞ യോ​​ഗ്യ​​ത ഡി​​ഗ്രി​​യാ​​ണെ​​ന്ന​​തി​​നാ​​ൽ അ​​ത് നേ​​ടി​​യെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ ശ്ര​​മ​​മാ​​യി. അ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ജേ​​ർ​​ണ​​ലി​​സ​​ത്തി​​ൽ ബി​​രു​​ദ​​മെ​​ടു​​ത്ത​​ത്. പ​​ല വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി ആ​​റു ത​​വ​​ണ​​യാ​​ണ് ആ​​കാ​​ശ​​വാ​​ണി​​യി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള പ​​രീ​​ക്ഷ​​യെ നേ​​രി​​ട്ട​​ത്. ആ​​റി​​ലും പ​​രീ​​ക്ഷ പാ​​സാ​​വു​​ക​​യും ഇ​​ന്‍റ​​ർ​​വ്യൂ നേ​​രി​​ടു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. പ​​ക്ഷേ അ​​ഞ്ചു ത​​വ​​ണ​​യും സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ല. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ 97ൽ ​​ജോ​​ലി​​യി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശി​​ച്ചു. മ​​ല​​പ്പു​​റ​​ത്ത് നി​​ന്നും ആ ​​കാ​​ല​​ത്തെ ഏ​​ക വാ​​ർ​​ത്താ വാ​​യ​​ന​​ക്കാ​​ര​​ൻ കൂ​​ടി​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു ഹ​​ക്കീം.



