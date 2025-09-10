Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 12:50 PM IST

    റ​ഷീ​ദ് ഇ​മേ​ജ്; ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റി​യ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട റ​ഷീ​ദ് ഇ​മേ​ജ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ങ്ക് വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ ചു​മ​രു​ക​ളും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും റ​ഷീ​ദ് മ​നോ​ഹ​ര ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​ളി​ർ​മ​യേ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ ചു​മ​ർ​ചി​ത്ര​വും. ബ​ത്തേ​രി പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ലും സ​മീ​പ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​രി​ലും പ​ഴ​യ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ഭി​ത്തി​ക​ളി​ലും റ​ഷീ​ദി​ന്റെ ക​ര​വി​രു​ത് ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ചു​ങ്ക​ത്തും കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ലും അ​സം​പ്ഷ​ന്‍ ജ​ങ്ഷ​നി​ലും റ​ഷീ​ദി​ന്റെ സാ​മീ​പ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രി​ടം പോ​ലു​മി​ല്ല. ചാ​യ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ച പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ത്രം വ​ര​യ്ക്കു​ന്ന റ​ഷീ​ദ് ബ​ത്തേ​രി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ​പം വി​ട്ടു​ള്ള ഫെ​യ​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആം​ബു​ല​ൻ​സും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു ചി​ത്ര​മാ​ക്കി​മാ​റ്റി. പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സ്നേ​ഹി​ച്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. റ​ഷീ​ദി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ബ​ത്തേ​രി സ്വ​ത​ന്ത്ര മൈ​താ​നി​യി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

