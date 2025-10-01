Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Oct 2025 10:31 AM IST
    ഇ​ര​ട്ട ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ നി​റ​വി​ൽ റാ​ശി​ദ് ഗ​സ്സാ​ലി

    Dr. Rashid Gazali
    ഡോ. ​റാ​ശി​ദ് ഗ​സ്സാ​ലി

    താ​ളൂ​ർ: ഇ​ര​ട്ട ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് എ​ന്ന നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി നീ​ല​ഗി​രി കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഡോ. ​റാ​ശി​ദ് ഗ​സ്സാ​ലി. ഭാ​ര​തി​യാ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ എ​ക്സ്ടെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത പി.​ആ​ർ.​പി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നീ​ല​ഗി​രി ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​രി​യ​ർ വി​ജ​യ​ത്തെ പ​ഠ​ന വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. നെ​ര​ത്തെ ജ​നീ​വ​യി​ലെ സ്വി​സ്സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന് ബി​സി​ന​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​രം​ഭ​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച ഡോ. ​റാ​ശി​ദ് ഗ​സ്സാ​ലി, കൂ​ളി​വ​യ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൈ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, വ​യ​നാ​ട് മു​സ് ലിം ​യ​തീം​ഖാ​ന ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭാ​ര​തി​യാ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് മെം​ബ​റാ​യി ത​മ​ഴ്നാ​ട് ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് ന​ൽ​കി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, സി​ലി​ക്ക​ൺ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ 10 പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും, ധ​നം മാ​ഗ​സി​ന്റെ ചേ​ഞ്ച് മേ​ക്കേ​ഴ്സ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു ഡോ. ​ഗ​സ്സാ​ലി.

