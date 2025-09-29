Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:03 AM IST

    ജനസേവനത്തിനിടയിൽ ഡോക്‌ടറേറ്റ്‌ നേടി രാകേഷ്‌

    ജനസേവനത്തിനിടയിൽ ഡോക്‌ടറേറ്റ്‌ നേടി രാകേഷ്‌
    പി.​എ​ച്ച്.​ഡി നേ​ടി​യ പ​ടി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​രാ​കേ​ഷി​ന് പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​നു​മോ​ദ​നം

    Listen to this Article

    ഇ​രി​ക്കൂ​ർ: തി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ല്ലാം മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ഇൗ ​ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി. പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത നൂ​റു​കൂ​ട്ടം ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഡോ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ്‌ നേ​ടി​യാ​ണ് പ​ടി​യൂ​ർ-​ക​ല്യാ​ട്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ചോ​ല​ക്ക​രി വാ​ർ​ഡം​ഗം ബ്ലാ​ത്തൂ​രി​ലെ കെ. ​രാ​കേ​ഷ്‌ താ​ര​മാ​യ​ത്. ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​യും കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ‍ൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​ന​വു​മെ​ല്ലാം പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ​കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക​നെ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം​കൂ​ടി രാ​കേ​ഷ്‌ നി​റ​വേ​റ്റി​യ​ത്.

    കാ​ല​ടി സം​സ്‌​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഫി​ലോ​സ​ഫി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്‌ ഡോ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ്‌. ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​നം. 2020ൽ ​ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്‌ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡാ​യ ചോ​ല​ക്ക​രി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്‌. വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം​നേ​ടി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​പി.​എം ചോ​ല​ക്ക​രി ബ്രാ​ഞ്ച്‌ അം​ഗ​വു​മാ​ണ്‌.

    യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ്, സെ​റ്റ്‌, എം​ഫി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത​യും നേ​ടി. ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ൽ​നി​ന്ന്‌ 2018ൽ ​ആ​സ്‌​പെ​യ​ർ പ്രൊ​ജ​ക്‌​ട്‌ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്‌ സം​സ്‌​കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ സാ​ഞ്ചി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്‌ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പേ​പ്പ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ.​കെ. ശ്യാ​മ​ള​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ പി.​എ​ച്ച്‌.​ഡി ഗ​വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്‌. പ​രേ​ത​നാ​യ കെ.​പി. ഗോ​പാ​ല​ന്റെ​യും രാ​ഗി​ണി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്‌. ഭാ​ര്യ: ടി.​ഒ. നി​മി​ഷ. മ​ക​ൻ: ജൈ​ൻ.

