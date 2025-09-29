Begin typing your search above and press return to search.
    പുന്നപ്ര ജ്യോതികുമാർ നാടൻപാട്ടിലെ കുലപതി

    Kerala folk music,Malayalam folk tradition Cultural icon.Traditional music,Music and Art:,Folk songs of Kerala,Desi sangeetham ,ദേസി സംഗീതം,നാടൻപാട്ട്
    ജ്യോതികുമാർ

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പു​ന്ന​പ്ര ജ്യോ​തി​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്ന പേ​ര്​ കേ​ള്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ആ​ദ്യം ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത് നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടി​ലെ കു​ല​പ​തി​യെ​ന്ന​താ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ കാ​ഥി​ക​നും ക​വി​യു​മാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പാ​ട്ട് പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യും അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, എ​സ്.​പി.​സി, ജെ.​ആ​ർ.​സി എ​ന്നീ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് നാ​ട്ട​റി​വ് സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും നാ​ട്ടു​പാ​ട്ടു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പാ​ട്ട​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ളും ക​ഥാ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന പാ​ട്ടു​ക​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ട്ടാ​ശാ​ന്മാ​രും ആ​ശാ​ട്ടി​ക​ളും കൈ​മാ​റി​യ നാ​ടോ​ടി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, മെ​ഡി​ക്കോ​സ് ഫെ​സ്റ്റ്, കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം തു​ട​ർ സാ​ക്ഷ​ര​ത - ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വാ​ണ്.

    നാ​ടോ​ടി വി​ജ്ഞാ​നീ​യ​വും സ​മൂ​ഹ​വും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം ശി​ഷ്യ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് സം​ഘം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലൂ​ന്നി പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ​പ​ക്ഷം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ് സ്കീം, ​ബെ​സ്റ്റ്​ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ്, റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് ന​ൽ​കി​യ വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡ്, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള 2022-23ലെ ​കേ​ര​ള ഫോ​ക്​​ലോ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്, 2024ലെ ​എ​സ്. ഭാ​സ്ക​ര​പി​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ്, പ​ള്ളി​ക്ക​ത​യ്യി​ൽ ജോ​യ് ആ​ന്‍റ​ണി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ഥ​മ ക​ല​ല​യ പു​ര​സ്കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ്യോ​തി​കു​മാ​റി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റീ​സ്റ്റോ​ർ ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​തി​ജീ​വ​ന ഗാ​ന​ര​ച​ന​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് യു​നി​സെ​ഫ് കേ​ര​ള ഘ​ട​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ല​മേ​ള​ക​ളി​ൽ ക​മ​ന്റേ​റ്റ​റാ​യും വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മു​ക​ൾ​ക്കും ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ, റേ​ഡി​യോ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗാ​ന​ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​വാ​ലം നാ​രാ​യ​ണ​പ്പ​ണി​ക്ക​ർ, നെ​ടു​മു​ടി വേ​ണു, ടി.​വി. സാം​ബ​ശി​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വാ​മൊ​ഴി​വ​ഴ​ക്കം എ​ന്ന നാ​ട്ടു​പാ​ട്ട്​ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​സ്റ്റാ​യ പു​ന്ന​പ്ര വ​ട​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പാ​ല​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ മ​ഹി​പാ​ലി​ന്‍റെ മ​ക​നാ​യ ജ്യോ​തി​കു​മാ​ർ കാ​ക്കാ​ഴം ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ളം ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹ​അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ധ്യ​മം ‘വെ​ളി​ച്ചം’ പം​ക്തി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ കാ​ക്കാ​ഴം സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. അ​തി​ലെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച്​ ആ​ഴ്ച​യി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വി​വാ​ഹി​ത​നാ​ണ്. പ​രേ​ത​യാ​യ മ​നോ​ഹ​രി​യാ​ണ്​ മാ​താ​വ്. ഗി​ത്താ​റി​സ്റ്റാ​യ സോ​ണി സ​ഹോ​ദ​ര​നു​മാ​ണ്.

