    date_range 13 Sept 2025 12:13 PM IST
    date_range 13 Sept 2025 12:13 PM IST

    തെങ്ങിൻതടികളിൽ ശിൽപങ്ങൾ തീർത്ത് പ്രമോദ്

    തെങ്ങിൻതടികളിൽ ശിൽപങ്ങൾ തീർത്ത് പ്രമോദ്
    പ്ര​മോ​ദ് തെ​ങ്ങി​ൻ ത​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ കാ​ഞ്ഞാ​ണി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    കാ​ഞ്ഞാ​ണി: തെ​ങ്ങി​ൻ ത​ടി​ക​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത് അ​നു​വാ​ച​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ക​യാ​ണ് അ​രി​മ്പൂ​ർ മ​ന​ക്കൊ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ന​ടു​വി​ൽ പു​ര​ക്ക​ൽ പ്ര​മോ​ദ്. ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ഞ്ഞാ​ണി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ന​ട​ത്തി. പ്ര​മോ​ദ് ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണ് ആ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മെ​ടു​ത്ത് ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ര​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​മോ​ദ് ജോ​ലി​യു​ടെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലും പ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി വൈ​കി​യു​മാ​ണ് ഇ​വ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് താ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ്ര​മോ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ശ്രീ​ബു​ദ്ധ​ൻ, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു, മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി, സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ് തു​ട​ങ്ങി ജീ​വ​ൻ തു​ടി​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ നി​ർ​മി​ച്ച മ​ഹാ​ന്മാ​രു​ടെ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ണ്. കോ​വി​ഡ് സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പ്ര​മോ​ദ് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. കോ​വി​ഡി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ഭീ​ക​ര​ത​യോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശി​ൽ​പം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ക​ലാ​മൂ​ല്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​രെ​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും കൂ​ടി​യാ​ണ് പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ ക​ര​വി​രു​തി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ.

