Madhyamam
    7 Dec 2025 10:27 AM IST
    7 Dec 2025 10:27 AM IST

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ കെ.​കെ. ദി​വാ​ക​ര​ൻ

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ കെ.​കെ. ദി​വാ​ക​ര​ൻ
    കെ.​കെ.

    ദി​വാ​ക​ര​ൻ

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: 11 ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച മ​ല​യോ​ര​ത്തെ മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ് കെ.​കെ. ദി​വാ​ക​ര​ൻ. നാ​ലു​ത​വ​ണ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്ക് സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചു. 2000, 2005 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്നു. 2010, 2015 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പൊ​ന്നാ​ങ്ക​യം, ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. തി​രു​വ​മ്പാ​ടി കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മാ​ണം, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ല​നി​ധി പ​ദ്ധ​തി, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​നാ​യെ​ന്ന് കെ.​കെ. ദി​വാ​ക​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    1971ൽ ​ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ശേ​ഷം കെ.​എ​സ്.​വൈ.​എ​ഫ് പൊ​ന്നാ​ങ്ക​യം യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. 1982ൽ ​തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ചു​മ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര​ത്തി​ലും പൊ​ന്നാ​ങ്ക​യം ഭൂ​സ​മ​ര​ത്തി​ലും കെ.​കെ. ദി​വാ​ക​ര​ൻ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​ൻ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, കെ.​എ​സ്.​ടി.​യു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും തേ​ടി​യെ​ത്തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നും സ​മ്പാ​ദി​ക്കാ​ത്ത ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യി​ല്ല. 71ാം വ​യ​സ്സി​ലും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ണ്ടി​മ്മ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

