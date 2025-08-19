Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:41 PM IST

    ചരിത്രം ഈ ഫ്രെയിം; ഇന്ന് ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനം

    ചരിത്രം ഈ ഫ്രെയിം; ഇന്ന് ലോക ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനം
    സി.​എം.​വി. ന​മ്പീ​ശ​ൻ പ​ക​ർ​ത്തി​യ പി. കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ ചി​ത്രം

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ന​ടു​ത്ത് കാ​ങ്കോ​ൽ-​ആ​ല​പ്പ​ട​മ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പ​ട​മ്പി​ലെ സി.​എം.​വി. ന​മ്പീ​ശ​ൻ എ​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റു​ടെ പ​ഴ​യ റോ​ളീ​കോ​ർ​ഡ് കാ​മ​റ​യും 120 എം.​എം ഫി​ലി​മും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത് ഒ​രു ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് ഫോ​ട്ടോ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടേ​താ​ണ് ന​മ്പീ​ശ​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ആ ​ച​രി​ത്ര​ചി​ത്രം.

    ലോ​ക ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ദി​ന​വും കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ദി​ന​വും പി​ന്നീ​ടെ​ന്നോ ഒ​രു ദി​വ​സ​മാ​യ​ത് യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ ​ഫോ​ട്ടോ ഇ​ന്നും ച​രി​ത്ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​തി​യ​റ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൂ​ർ​ണി​മ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലെ ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ ​പ​ട​ത്തി​ന്റെ പി​റ​വി. അ​തു​വ​രെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ​ഖാ​വി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യാ​ണ് ആ ​ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​യി​ൽ അ​ന്ന​വി​ടെ പി​റ​ന്ന​ത്.

    നെ​റ്റി​യി​ൽ അ​രി​വാ​ൾ വ​ര​ച്ചി​ട്ട​പോ​ലെ വീ​ണ മു​ടി​യും മൃ​ദു​മ​ന്ദ​ഹാ​സ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ആ ​ഫോ​ട്ടോ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ആ​ചാ​ര്യ​ന്റെ ഇ​ന്നും ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക അ​ട​യാ​ളം. സ​ഖാ​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പി​റ​ന്ന ജീ​വി​ത ക​ഥ​ക​ളു​ടെ​യും വ​ര​ക​ളു​ടെ​യും മു​ഖ​ചി​ത്ര​മാ​യ​തും ഈ ​പ​ടം ത​ന്നെ.

    സി.​എം.​വി എ​ന്ന സി.​എം. വി​ഷ്ണു​ന​മ്പീ​ശ​നും ഓ​ർ​മ​യാ​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് മാ​റി​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ല​പ്പ​ട​മ്പി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​ഖാ​വി​ന്റെ ചി​ത്ര​മെ​ടു​ത്ത​യാ​ളു​ടെ പേ​ര് പ​ല​ർ​ക്കും അ​റി​യി​ല്ല. ത​ല​ക്ക് വി​ല പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഫോ​ട്ടോ​യു​ടെ പി​റ​വി. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റും ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പും പോ​യി ചാ​യ​മ​ടി​ച്ച് പ​ട​ത്തി​ന്റെ നി​റം മാ​റി വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​ഫ്രെ​യിം അ​തു​പോ​ലെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റ​വും.

