    72ാം വയസ്സിൽ പ്ലസ് ടു ജയിച്ച്​ പൗലോസ്

    72ാം വയസ്സിൽ പ്ലസ് ടു ജയിച്ച്​ പൗലോസ്
    പൗ​ലോ​സ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: തു​ട​ര്‍ പ​ഠ​ന​മെ​ന്ന മോ​ഹം 72ാം വ​യ​സി​ല്‍ സാ​ധി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​റു​പ്പം​പ​ടി വ​ട്ടോ​ളി​പ്പ​ടി പൊ​ട്ട​യ്ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ പി.​ഡി. പൗ​ലോ​സ്. വീ​ട്ടി​ലെ പ്രാ​രാ​ബ്ധം മൂ​ലം ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​ഠ​നം നി​ല​ച്ച നി​രാ​ശ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന പൗ​ലോ​സ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യ​ത്.

    നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഓ​പ്പ​ണ്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പ്ല​സ് ടു ​ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റീ​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണ് 80 ശ​ത​മാ​നം മാ​ര്‍ക്കോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യും ഓ​ഫ് ലൈ​നാ​യും പ​ഠി​ച്ചാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം സ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. അ​സൈ​ൻ​മെ​ന്റ് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള പ​ഠ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​റ്റ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ​ക്കാ​ള്‍ മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ എ​ന്‍ലൈ​റ്റ് കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ ബി​രു​ദം നേ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പൂ​ര്‍ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    plus two, open school, perumbavur, wins, Humanities, Ernakulam News
    News Summary - Paulose wins Plus Two at the age of 72
