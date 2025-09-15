Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    date_range 15 Sept 2025 1:32 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 1:32 PM IST

    അഭിജിത്ത് മലയോരത്തിന്​ അഭിമാനം

    അഭിജിത്ത് മലയോരത്തിന്​ അഭിമാനം
    അ​ഭി​ജി​ത് സ​ന്തോ​ഷ്

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി കേ​ര​ള ടീ​മി​ലെ മു​ണ്ട​ക്ക​യം ഏ​ന്ത​യാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ഭി​ജി​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷ് നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ടീ​മി​നു​വേ​ണ്ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ളാ​ണ് അ​ഭി​ജി​ത്ത്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച്​ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ച്ച​തി​ന്റെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ഭി​ജി​ത്തി​ന്​ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ്.

    ഏ​ന്ത​യാ​ർ ല​ക്ഷ്മി നി​വാ​സി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ്‌-​ഇ​ന്ദു ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് 18കാ​ര​നാ​യ അ​ഭി​ജി​ത്ത്. മ​ണ​ർ​കാ​ട് സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ബി.​കോം ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ജെ.​ജെ. മ​ർ​ഫി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ക​ളി​യി​ലെ ക​മ്പം. സ്കൂ​ൾ​ത​ല​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു വി​ജ​യം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ലം​കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ഭി​ജി​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ് സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു ക​മ്പ​മെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് ഹാ​ൻ​ഡ് ബാ​ൾ ഇ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​ഭി​ജി​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി വെ​ന്നി​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ച അ​ഭി​ജി​ത്തി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്.

