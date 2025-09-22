Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightപി​റ​ന്നാ​ൾ...
    Men
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:32 AM IST

    പി​റ​ന്നാ​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചു​വ​ന്ന ഷാ​ള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    പി​റ​ന്നാ​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചു​വ​ന്ന ഷാ​ള്‍
    cancel
    camera_alt

    കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് പി.​സി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​നെ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് ഷാ​ള​ണി​യി​ച്ചപ്പോൾ

    Listen to this Article

    കൂ​റ്റ​നാ​ട്: 84ാം പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വ​ക ചു​വ​ന്ന ഷാ​ള്‍. തൃ​ത്താ​ല​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ പി.​സി. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ ശ​താ​ഭി​ഷി​ക്ത​നാ​വു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി​യ​ത്. ‘ചു​വ​ന്ന ഷാ​ളാ​ണ്, വി​രോ​ധ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല​ല്ലോ’​എ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ത​മാ​ശ​യാ​യി ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘നി​റ​ത്തി​ൽ എ​ന്തി​രി​ക്കു​ന്നു, സ​ന്തോ​ഷ​മേ​യു​ള്ളൂ"- ഗം​ഗാ​ധ​ര​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കി​ട​യി​ൽ ഷാ​ള​ണ​യി​ച്ച് മ​ന്ത്രി ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. അ​ൽ​പ​സ​മ​യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മു​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ പി.​ആ​ർ. കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി​യും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MB RajeshMinisterBirthday GiftCongress leader
    News Summary - Minister Give a red shawl as birthday gift for Congress Leader
    Similar News
    Next Story
    X