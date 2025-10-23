Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഫോ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ സ്ഥാ​നം​പി​ടി​ച്ച് മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ്

    33 ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് ഗ്ലോ​ബ​ലി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​ണ്
    ഫോ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ സ്ഥാ​നം​പി​ടി​ച്ച് മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ്
    വി.​പി. മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ്

    ദോ​ഹ: 33 ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് ഗ്ലോ​ബ​ലി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ വി.​പി. മി​യാ​ൻ​ദാ​ദി​ന് ഫോ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് അം​ഗീ​കാ​രം. ‘2025ലെ ​മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ നേ​താ​ക്ക​ള്‍: സ്ഥാ​പ​ക​രും ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ളും’ എ​ന്ന പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ് വി.​പി. മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ് ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​ണ്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ള്‍, ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പ​ക​ര്‍, ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫോ​ബ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് ഹെ​ല്‍ത്ത്‌​കെ​യ​ര്‍ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് പ​ട്ടി​ക.മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ മെ​ഡി​നോ​വ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​റി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഡി​ഫൈ​ൻ ഡെ​ന്റ​ൽ ലാ​ബി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്‌​ഠി​ക്കു​ന്ന മി​യാ​ൻ​ദാ​ദി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ്.

    മി​യാ​ൻ​ദാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, 33 ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ, മെ​ഡി​നോ​വ ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ, എ.​ബി.​എം 4 സ​യ​ന്റി​ഫി​ക്, എ.​ബി.​എം 4 ട്രേ​ഡി​ങ്, ഡി​ഫൈ​ൻ ഡെ​ന്റ​ൽ ലാ​ബ് എ​ന്നി​വ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​ക്ഷേ​പ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രം​ഗ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഇ​വ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​വ​ഴി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​റി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത്തെ സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി സെ​ന്റ​റും ഇ​ൻ​പേ​ഷ്യ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗെ​സ്റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025 പ​തി​പ്പി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ക​രെ​യും ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യും പ്ര​മു​ഖ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളെ​യും സി.​ഇ.​ഒ​മാ​രെ​യും ആ​ണ് ഫോ​ബ്‌​സ് ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വി.​പി. മി​യാ​ൻ​ദാ​ദി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും, ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ല്‍കു​ന്ന വ​ള​ര്‍ച്ച​യു​ടെ​യും പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മു​ഖ​മാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Forbes ListMiddle East listachievements
