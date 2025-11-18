Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightമ​നോ​ജ്...
    Men
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:01 AM IST

    മ​നോ​ജ് ച​ന്ദ​ന​പ്പ​ള്ളി മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​നോ​ജ് ച​ന്ദ​ന​പ്പ​ള്ളി മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ര​ണ്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്​ വി​രാ​മം കു​റി​ച്ച്​ മ​നോ​ജ് ച​ന്ദ​ന​പ്പ​ള്ളി മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​നം, എ​ഴു​ത്ത്, ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​കം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം വ്യാ​പ​രി​ച്ച ഈ ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ച​ന്ദ​ന​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ദ​മ്മാ​മി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ചാ​ണ്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ലോ​ക പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും മ​റ്റ്​ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള മ​നോ​ജ്​ ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളും മ​റ്റും എ​ഴു​തു​ന്നു​ണ്ട്. മു​മ്പ്​ ആ​കാ​ശ​വാ​ണി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​ല​യ​ത്തി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ൻ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​നോ​ജ്​ ച​ന്ദ​ന​പ്പ​ള്ളി


    കൈ​പ്പ​ട്ടൂ​ർ സെൻറ് ജോ​ർ​ജ്​​സ് മൗ​ണ്ട് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ ഐ.​ടി. അ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ 12 വ​ർ​ഷം സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്​​ഠി​ച്ചു. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ, അ​ൽ അ​ഹ്സ, ദ​മ്മാം ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2018ൽ ​സൗ​ദി ബെ​സ്​​റ്റ്​ മാ​നേ​ജ​ർ പെ​ർ​ഫോ​മ​ർ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​വും നേ​ടി. സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നി​ടെ സാ​ഹി​ത്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ക​ല, മാ​ധ്യ​മം, സ​മു​ദാ​യ സേ​വ​നം, കാ​രു​ണ്യം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കൈ​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​​ർ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsreturnsExpatriates:gulf news malayalam
    News Summary - Manoj Chandanapally returns
    Similar News
    Next Story
    X