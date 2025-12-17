Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ൾ​ട്രാ എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​ൽ​ മ​ലയാ​ളി​ക്ക്​ നേ​ട്ടം

    തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ നൗ​ഫ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സൈ​ക്ലി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്​
    600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ൾ​ട്രാ എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​ൽ​ മ​ലയാ​ളി​ക്ക്​ നേ​ട്ടം
    നൗ​ഫ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​

    സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത് ജ​ലീ​ലി​യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, ലൈ​ഫ്‌​സ്‌​പാ​ർ​ക്ക് സൈ​ക്ലി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ൾ​ട്രാ എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് സൈ​ക്ലി​ങ്​ റൈ​ഡ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച്​ മ​ല​യാ​ളി. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റാ​യ നൗ​ഫ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ്​ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ, 500 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും 600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ റൈ​ഡ​റാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം മാ​റി.

    600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം 16 മ​ണി​ക്കൂ​റും 44 മി​നി​റ്റും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി റൈ​ഡ്​ ചെ​യ്താ​ണ്​ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ശ​രാ​ശ​രി വേ​ഗ​ത 36.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ/​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ല്‍ ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ചാ​ല​ഞ്ചി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കേ​ര​ള റൈ​ഡേ​ഴ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ.​ടി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും നൗ​ഫ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 2,600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റൈ​ഡ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 17 ദി​വ​സ​വും 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​ണ്​ റൈ​ഡ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ശ​രാ​ശ​രി വേ​ഗ​ത 36 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ/​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ വേ​ന്മ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്​ നൗ​ഫ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്.

    X