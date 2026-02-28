Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 10:58 AM IST

    മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് എം.​വി.​പി അം​ഗീ​കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി

    മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് എം.​വി.​പി അം​ഗീ​കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി
    ശ്രീ​ജി​ത്ത് ര​ഘു​നാ​ഥ് പി​ള്ള

    മ​നാ​മ: മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റി​ന്‍റെ ആ​ഗോ​ള ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് മോ​സ്റ്റ് വാ​ല്വ​ബ്ൾ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ (എം.​വി.​പി) അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി ശ്രീ​ജി​ത്ത് ര​ഘു​നാ​ഥ് പി​ള്ള. ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ആ​ക്സ​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് (ഐ.​എ.​എം) സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് എം.​വി.​പി​യാ​ണ് ശ്രീ​ജി​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ എം.​വി.​പി കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സ​വി​ശേ​ഷ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മാ​നി​ച്ചാ​ണ് മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 14 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ഐ.​ടി. രം​ഗ​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം, നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സി​സ്റ്റം ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ക്ലൗ​ഡ് സൊ​ല്യു​ഷ​ൻ ആ​ർ​കി​ടെ​ക്ട് ആ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. കൊ​ല്ലം പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ശ്രീ​ജി​ത്ത്. ത​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണെ​ന്ന് ശ്രീ​ജി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​ശ​ര​ണ്യ മോ​ഹ​ൻ ആ​ണ് ഭാ​ര്യ. ശ്രീ​രു​ദ്ര ശ്രീ​ജി​ത്ത് പി​ള്ള മ​ക​ളാ​ണ്.

