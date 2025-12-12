Begin typing your search above and press return to search.
    ജി​ല്ല​യു​ടെ മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു; എ​ങ്ക​പ്പ നാ​യ്ക്കി​ന് 105 ആ​ണ് പ്രാ​യം

    ജി​ല്ല​യു​ടെ മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു; എ​ങ്ക​പ്പ നാ​യ്ക്കി​ന് 105 ആ​ണ് പ്രാ​യം
    എ​ങ്ക​പ്പ നാ​യ്ക്ക്

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​സ​ര്‍കോ​ടി​ന്റെ മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ വോ​ട്ട​ര്‍ എ​ങ്ക​പ്പ നാ​യ്ക്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം​കൂ​ടി​യ വോ​ട്ട​റാ​യ എ​ങ്ക​പ്പ നാ​യ്ക്കി​ന് 105 ആ​ണ് പ്രാ​യം. അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​യാ​ധി​ക്യം​മൂ​ല​മു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​ക​ള്‍ ഏ​റെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ആ​വേ​ശം ഇ​ന്നും മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ​ന​ത്ത​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ചാ​മു​ണ്ഡി​ക്കു​ന്ന് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് എ​ങ്ക​പ്പ നാ​യ്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

