    date_range 22 Nov 2025 2:04 PM IST
    date_range 22 Nov 2025 2:04 PM IST

    സംവാദകാലവും വിമതാനുഭവവും

    സംവാദകാലവും വിമതാനുഭവവും
    കാ​യം​കു​ളം: ആ​റു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത മാ​ട​ക്ക​ട​യു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ മ​ജീ​ദ് കാ​ക്ക ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ങ്ങാ​ര​ത്തു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും ഈ 78 ​കാ​ര​ന് സ്വ​ന്തം. ചെ​മ്മ​ൺ​പാ​ത​ക​ളും ഇ​രു​വ​ശ​വും കൈ​ത​ക്കാ​ടു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞു നി​ന്ന മ​ങ്ങാ​രം ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ക​റ്റാ​നം ഇ​ലി​പ്പ​ക്കു​ളം കു​ഴു​വേ​ലി​ത്ത​റ​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് 1960 ക​ളി​ലാ​ണ് മാ​ട​ക്ക​ട​യു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബാ​ല്യ​കാ​ലം​മു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. 1965ൽ ​നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി കെ.​കെ. ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ​പി​ള്ള​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബൂ​ത്ത് ഓ​ഫീ​സാ​യി മ​ജീ​ദി​ന്‍റെ ക​ട​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഇ​ട​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​റ്റി പി.​എ​സ്.​പി​ക്കാ​ര​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​നെ ക​ട ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച് കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം മ​ദ്രാ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​രി​കെ വ​രു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ക​ട മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ബി​ഷാ​റ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം മ​ദ്റ​സ​യും എ​ൽ.​പി. സ്കൂ​ളും നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ മാ​ട​ക്ക​ട സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​വാ​ദ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യും മാ​റി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ബൂ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മ​ജീ​ദി​ന്‍റെ ക​ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും മാ​റും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം മ​ത​വും സം​സ്കാ​ര​വു​മൊ​ക്കെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ നി​റ​യും. ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​റി​വി​ന്‍റെ വാ​താ​യ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കും. വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ള​ക്കി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ച​ർ​ച്ച നീ​ണ്ട കാ​ലം അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്നും ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ക​ട​യു​ടെ ഓ​ര​ത്തി​ട്ടി​രു​ന്ന ബ​ഞ്ചി​ലി​രു​ന്നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ക്ല​ബു​ക​ളും മ​ത​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മൊ​ക്കെ രൂ​പം​കൊ​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1980 ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ത്രാ​സ് അ​ട​യാ​ള​ത്തി​ൽ മ​ജീ​ദ് സ്വ​ന്ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഭി​ന്ന​ത​യാ​ണ്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം. അ​ന്ന്​ അ​ങ്ങ​നെ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രെ ഇ​ന്ന​ത്തെ​പോ​ലെ ‘വി​മ​ത​ൻ’ എ​ന്ന്​ വി​ളി​പ്പേ​ര്​ ചാ​ർ​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​നം നി​ഷ്​​ക്രി​യ​നാ​യ​തി​നാ​ൽ 20 ൽ ​താ​ഴെ വോ​ട്ടേ പെ​ട്ടി​യി​ൽ വീ​ണു​ള്ളു. പി​ന്നീ​ട് വീ​ണ്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​തൃ​ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ടു​വ​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബൂ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ട​യി​ലി​രു​ന്നാ​ണ് വാ​ർ​ഡി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ നേ​തൃ​ത്വം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ചു​മ​ത​ല ഒ​ഴി​ഞ്ഞു. കാ​ലം മാ​റി​യ​തോ​ടെ ക​ട​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പ​തു​ക്കെ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി. കാ​ലം നാ​ടി​നെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ഴും വി​ള​ക്കു​വെ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ മ​ജീ​ദ്കാ​ക്ക ക​ച്ച​വ​ടം തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണെ​ണ്ണ സ്റ്റൗ​വി​ലെ ചാ​യ ഇ​ന്നും അ​തേ​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു. മ​ൺ​ക​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് വെ​ള്ളം ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഓ​ല​മേ​ഞ്ഞ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ടി​ൻ ഷീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​കെ​യു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റം.

