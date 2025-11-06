Begin typing your search above and press return to search.
    Men
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:56 PM IST

    ജീ​വി​തം തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യ നീ​ന്ത​ലി​നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് അ​രു​ൺ രാ​ജ്

    ജീ​വി​തം തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യ നീ​ന്ത​ലി​നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് അ​രു​ൺ രാ​ജ്
    അ​രു​ൺ രാ​ജ് നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: ത​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ മു​ങ്ങി​ത്താ​ണ ത​ന്നെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി​യ നീ​ന്ത​ൽ എ​ന്ന കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഏ​ങ്ങ​ണ്ടി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ത​യ്യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​രു​ൺ രാ​ജ്. ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്താ​ൽ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി ഒ​രു​വ​ശം ത​ള​ർ​ന്ന് ഇ​നി പ​ഴ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വ​രെ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യും മ​ന​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും കൊ​ണ്ട് വി​ധി​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി അ​രു​ൺ​രാ​ജ് പ​തി​യെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ത​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും ഫി​സി​യോ​തെ​റാപ്പി ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം നീ​ന്ത​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യം ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. നീ​ന്ത​ലി​ൽ താ​ൻ നേ​ടി​യ അ​റി​വു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഈ 39​കാ​ര​ൻ സ​ന്തോ​ഷം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ങ്ങ​ണ്ടി​യൂ​ർ മാ​മ്പു​ള്ളി​ക്കാ​വ് അ​മ്പ​ല​ക്കു​ള​ത്തി​ലാ​ണ് നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. നാ​ലി​നം നീ​ന്ത​ൽ ശൈ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വാ​ട്ട​ർ​പോ​ളോ​യും ഇ​വി​ട​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ​ത​ലം മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ലം വ​രെ ത​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​യ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​രു​ൺ​രാ​ജ്. ടെ​ലി​കോം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഓ​ട്ടോ ഓ​ടി​ച്ചാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഭാ​ര്യ വി​ദ്യ​യും നീ​ന്ത​ലി​ൽ ക​ഴി​വു​തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ന്നേ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ നീ​ന്ത​ൽ അ​ഭ്യ​സി​ച്ച വി​ദ്യ വ​നി​ത പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക​ട​ക്കം നീ​ന്ത​ൽ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ തീ​ര​ദേ​ശ പൊ​ലീ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് വി​ദ്യ. മ​ക്ക​ളാ​യ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​തു​ൽ രാ​ജും ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ജു​ൽ രാ​ജും എ​ൽ.​കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ദി​ല​ക്ഷ്മി​യും നീ​ന്ത​ൽ അ​ഭ്യ​സി​ച്ചു. ക​ണ്ട​ശ്ലാം​ക​ട​വ് ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ക​നോ​ലി പു​ഴ കു​റു​കെ നീ​ന്തി​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​തു​ൽ രാ​ജ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ജു​ൽ രാ​ജ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

