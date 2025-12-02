Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    2 Dec 2025 8:53 AM IST
    2 Dec 2025 8:53 AM IST

    അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ഴു​ത്തു​വ​ഴി​യി​ൽ കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല

    അ​നേ​കാ​യി​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കും​വി​ധം പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ല്‍ റോ​ള്‍‌ മോ​ഡ​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല
    അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ഴു​ത്തു​വ​ഴി​യി​ൽ കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല
    മ​ത്ര സൂ​ഖ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യും ഭാ​ര്യ റു​ഖ​ിയ്യ​യും

    മ​ത്ര: 30 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഒ​രു മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ സ്പൈ​ന​ല്‍ കോ​ഡ് ഇ​ഞ്ചു​റി സം​ഭ​വി​ച്ച് മൃ​ത​പ്രാ​ണ​നാ​യി ക​ഴു​ത്തി​ന് കീ​ഴെ ത​ള​ര്‍ന്ന് ശ​യ്യാ​വ​ലം​ബി​യാ​യി​ക്ക​ഴി​യ​വെ എ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞ ജീ​വി​ത​മാ​ണ് കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടേ​ത്. മ​ര​ണ​ക്കി​ട​ക്ക​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ത​ന്‍റെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​യ ‘പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത ഗോ​പു​രം' എ​ന്ന പു​സ്ത​കം കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ര​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ല​ന​ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത കൈ ​വി​ര​ലു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പേ​ന തി​രു​കി ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​പ​യ്യോ​ളി​ക്കാ​ര​ന്‍ ത​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ അ​നേ​കാ​യി​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കും വി​ധം പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ല്‍ റോ​ള്‍‌ മോ​ഡ​ലാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​റി.

    സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ല്‍ കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം മു​ന്നി​ല്‍ക്ക​ണ്ട് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ല്‍ക്ക​ണ്ടാ​ണ് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്ര സൂ​ഖ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി.

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​രി​മി​ത ച​ല​ന​ശേ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ജീ​വി​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​വും വി​ജ​യ​വും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കൃ​തി​യാ​ണ് ‘പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത ഗോ​പു​രം’.

    അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​ൻ ന​ല്ലൊ​രു വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​യി​ച്ച് വാ​യി​ച്ചാ​ണ് എ​ഴു​ത്ത് വ​ഴി​യി​ലും ഗ്ര​ന്ഥ​ര​ച​ന​യി​ലേ​ക്കു​മൊ​ക്കെ എ​ത്തി​യ​ത്. മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥി​ര​വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല. വാ​രാ​ദ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ല്‍ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​രാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ‘പ്ര​കാ​ശ​രേ​ഖ’ എ​ന്ന‌ എ​സ്.​എം.​കെ​യു​ടെ പം​ക്തി ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ ​പം​ക്തി​യു​ടെ ര​ച​യി​താ​വാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​ര​കു​ന്നു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കാ​ന്‍ അ​ത് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും നൂ​ല്‍പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​ച്ചി​നെ പോ​ലെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് അ​ത്ഭു​ത മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി മാ​റി​യ ക​ഥ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ പു​സ്ത​കം എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്‍ എ​ന്‍.​പി. ഹാ​ഫി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ര​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: ‘വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍‌ നൂ​ലി​ഴ ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന് മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ​ല​രു​മു​ണ്ടാ​കും. എ​ന്നാ​ല്‍, ആ ​തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് മ​റ്റ​നേ​കം പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ തി​രി​നാ​ള​മാ​കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച അ​പൂ​ർ​വം പേ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല.’

    1993ൽ 33ാം ​വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ ആ ​അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​യ്യോ​ളി​യി​ൽ കൊ​പ്ര ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്. ക​ച്ച​വ​ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ജീ​പ്പി​ൽ മ​ട​ങ്ങ​വെ, ഒ​രു വ​ൻ മ​രം ജീ​പ്പി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​പു​ഴ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ വെ​റും 25 ദി​വ​സം മാ​ത്രം ആ​യു​സ്സ് പ​റ​ഞ്ഞ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കി​പ്പോ​ൾ വ​യ​സ്സ് അ​റു​പ​തി​ലെ​ത്തി‌​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. അ​നേ​കം പേ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ തി​രി​നാ​ളം തെ​ളി​യി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പു​സ്ത​കം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​തി​ന​കം നാ​ല് പ​തി​പ്പു​ക​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങി. അ​റ​ബി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്കും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ത​ർ​ജ​മ ഇ​റ​ങ്ങി. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നാ​ലാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം.

    ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം മ​സ്ക​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​യ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്‍റെ അ​തി​ജീ​വ​ന വ​ഴി​യി​ൽ തു​ണ​യാ​യി​നി​ന്ന് ജീ​വി​തം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി റു​ഖി​യ്യ​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

