    Posted On
    date_range 18 April 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 11:40 AM IST

    64ലും ​ചി​ല​ങ്ക​കെട്ടി കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ

    1. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, 2. കുഞ്ഞിരാമൻ നൃത്ത വേഷത്തിൽ

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: നൃ​ത്ത ക​ല​യോ​ടു​ള്ള അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത അ​ഭി​നി​വേ​ശ​ത്താ​ൽ 64ാം വ​യ​സി​ലും ചി​ല​ങ്ക​ക്കെ​ട്ടി കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ. ഉ​ദി​നൂ​രി​ലെ കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​നാ​ണ് ചി​ല​ങ്ക കെ​ട്ടി കാ​ണി​ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബീ​ഡി തെ​റു​പ്പു​കാ​ര​നാ​യും പി​ന്നീ​ടി​തു​വ​രെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യും തു​ട​രു​ന്ന ഉ​ദി​നൂ​രി​ലെ പ​യ്യ കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ ഉ​ദി​നൂ​രു​ക്കാ​ർ​ക്ക് വെ​റു​മൊ​രു നി​ർ​മാ​ണ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ഉ​ദി​നൂ​രി​ന്‍റെ ന​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്. ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​വും, നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്ത​വും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ നൃ​ത്തം ത​നി​ക്ക് ജീ​വ​വാ​യു​വാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലെ നൃ​ത്ത​ത്തോ​ട് അ​തീ​വ താ​ത്പ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കൗ​മാ​ര​ത്തി​ലും യൗ​വ​ന​ത്തി​ലും അ​ത് തു​ട​ർ​ന്നു. 22-ാം വ​യ​സി​ൽ നൃ​ത്ത പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി. നീ​ലേ​ശ്വ​രം തൈ​ക്ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ പി.​കെ. റാ​മാ​യി​രു​ന്നു ഗു​രു. കൈ ​വി​ര​ലു​ക​ളി​ലെ ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ ബീ​ഡി തെ​റു​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​തെ​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 35 -ാം വ​യ​സി​ൽ തെ​റു​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നൃ​ത്ത​ത്തെ കൈ​വി​ട്ടി​ല്ല. വാ​ർ​പ്പു​പ​ണി​ക്കാ​ര​ൻ ചി​ല​ങ്ക കെ​ട്ടി​യാ​ടു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു ചി​ല​ർ അ​ട​ക്കം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു ചി​ല​ർ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല​ക്ക് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു പു​റ​ത്തും വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ങ്ക കെ​ട്ടി. 64-ാം വ​യ​സ്സി​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും നി​ര​വ​ധി സ്റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും കാ​ഴ്ച, റോ​ഡ് ഷോ​ക​ളി​ലും നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​രാ​മേ​ട്ട​ൻ. ന​ട​ക്കാ​വ് ശി​വ​പാ​ർ​വ​തി നൃ​ത്ത ട്രൂ​പ്പ് അം​ഗ​മാ​ണ്. എ.​കെ.​ജി. ക​ലാ​വേ​ദി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 10 ഓ​ളം നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്..

    'തി​രു​മ്പി വ​ന്താ​ൻ ത​മ്പി, ക​ഴു​ക​ന്മാ​രു​ടെ ആ​കാ​ശം, ശ​വം​തീ​നി ഉ​റു​മ്പു​ക​ൾ, സ​മ​സ്യ, സ​മു​ദാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വി. ​ബി​ന്ദു​വാ​ണ് ഭാ​ര്യ. പ​ഞ്ച​മി, വൈ​ഷ്ണ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    TAGS: Dancer, dance, passion, classical dance, Life, Men
    News Summary - Kunhiraman who was 64 also a dancer
