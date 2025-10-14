Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightപ്രവാസലോകത്ത്...
    Men
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:08 AM IST

    പ്രവാസലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ മകനൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    കൃ​ഷ്ണ​ൻ മ​ക​നോ​ടൊ​പ്പം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 25ന് ​വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കൃ​ഷ്ണ​നെ മ​സ്ക​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ്‌ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ള​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം ബോ​ധം തി​രി​കെ കി​ട്ടി​യ കൃ​ഷ്ണ​ന് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ച​ല​ന​ശേ​ഷി​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​രും അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ മു​ഖേ​ന മ​സ്ക​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രാ​ധീ​ന​ത​യും മ​റ്റ് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലും കൃ​ഷ്ണ​നെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ല്ല.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കൃ​ഷ്ണ​നെ പീ​സ് വാ​ലി മ​സ്ക​ത്ത്​ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി മു​ഖേ​ന എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ല​ക്ട​റെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പീ​സ് വാ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 13നാ​ണ് എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​യോ​ടൊ​പ്പം നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​നെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി പീ​സ് വാ​ലി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കൃ​ഷ്ണ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബം ത​യാ​റാ​വു​ക​യും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വോ​ടെ മ​ക​ൻ ലാ​ൽ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പീ​സ് വാ​ലി​യി​ൽ എ​ത്തി കൃ​ഷ്ണ​നെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Krishnan, isolated in abroad, returns home with his son
    Similar News
    Next Story
    X