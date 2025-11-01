Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_right...
    Men
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 2:27 PM IST

    അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്ലാ​ത്ത കേ​ര​ളം; ദു​രി​ത​കാ​ലം പി​ന്നി​ട്ട​തി​​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ റോ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്ലാ​ത്ത കേ​ര​ളം; ദു​രി​ത​കാ​ലം പി​ന്നി​ട്ട​തി​​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ റോ​യി
    cancel

    കോ​ട്ട​യം: അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രി​ത്തി​ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റു​മ്പോ​ൾ ദു​രി​ത​കാ​ലം താ​ണ്ടി​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​യാം​കു​ടി ചി​റ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ റോ​യി. ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 17ാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് 56കാ​ര​നാ​യ റോ​യി ഭാ​ര്യ നാ​ൻ​സി​ക്കും പ്ല​സ്ടു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി മ​ക​ൾ കെ​സി​യ​ക്കു​മൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ്​ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഓ​ടി​ച്ച് കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി വൃ​ക്ക​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​മൂ​ലം അ​വ​ശ​നാ​ണ്.

    മ​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പോ​ലും പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ്ജ​ന പ​ദ്ധ​തി (ഇ.​പി.​ഇ.​പി) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും കു​ടും​ബം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും. ജീ​ർ​ണി​ച്ച്​ നി​ലം​പൊ​ത്താ​റാ​യ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് താ​മ​സം.

    ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​തൃ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തെ ഇ.​പി.​ഇ.​പി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​രു കൊ​ച്ചു​വീ​ടെ​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ള​ത്തെ സ്വ​പ്നം അ​ങ്ങ​നെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി. ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഖേ​ന മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ കു​ത്തി​വെ​പ്പും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​ട്ടു​ചി​റ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ന​ട​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് മു​ഖേ​ന 48,000 രൂ​പ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഡ​യ​ലാ​സി​സ് മു​ട​ങ്ങാ​റി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്കു​പോ​കു​ന്ന ഭാ​ര്യ​ക്ക്​ കി​ട്ടു​ന്ന തു​ശ്ച​മാ​യ ശ​മ്പ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ വ​രു​മാ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kottayam Newsnewsextreme povertyLatest News
    News Summary - Kerala free from extreme poverty
    Similar News
    Next Story
    X