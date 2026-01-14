Begin typing your search above and press return to search.
    കലോത്സവ കൊ​ടി​മ​രം; യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ക​ര​വി​രു​തി​ന് തിളക്കമേറെ

    Kalolsava Flag Pole, Yadu Krishna
    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ

    1. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടി​മ​രം 2. യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും 64ാം ക​ലോ​ത്സ​വ​വും 64 ക​ല​ക​ളും എ​ല്ലാം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടി​മ​രം. കാ​ല​ടി സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ശി​ൽ​പ​ക​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ എ​ൻ.​ആ​ർ. യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​നെ​യും ക​ല​ക​ളെ​യും 64ാം ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൊ​ടി​മ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    25 ദി​വ​സ​ത്തോ​ള​മെ​ടു​ത്താ​ണ് 22 അ​ടി​യോ​ളം ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കൊ​ടി​മ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്ര​ഷി​​ന്റേ​താ​യ ആ​കൃ​തി​യാ​ണ് കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ന്. അ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് വീ​ണ എ​ന്നു​തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ 6 എ​ന്ന സം​ഖ്യ ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. വീ​ണ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ നോ​ട്ടെ​ഴു​തു​ന്ന ലൈ​നു​ക​ൾ ഒ​രു കൈ ​പോ​ലെ ചേ​ർ​ത്തു​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ലൈ​നും ബ്ര​ഷും വീ​ണ​യും ചേ​ർ​ത്ത് നാ​ല് എ​ന്ന സം​ഖ്യ​യാ​യി മാ​റു​ന്നു അ​ങ്ങി​നെ 64ാമ​ത് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തെ ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ലൈ​നു​ക​ൾ കൈ​ക​ൾ ആ​യി മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ വീ​ണ​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ലൈ​നു​ക​ൾ അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ചി​ല​ങ്ക​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം കൈ​വ​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ 64 ക​ല​ക​ളെ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് 64 ചി​ല​ങ്ക​മ​ണി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും ബ്ര​ഷി​ന് മു​ക​ൾ​വ​ശ​ത്താ​യി നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ടം കെ​ട്ടി​യ ആ​ന​യു​ടെ അ​മൂ​ർ​ത്ത രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ന​യു​ടെ തു​മ്പി​ക്കൈ താ​ഴോ​ട്ടി​റ​ങ്ങി വ​രു​മ്പോ​ൾ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലെ ട്ര​ബി​ൾ ക്ലി​ഫ് എ​ന്ന മ്യൂ​സി​ക് സി​മ്പ​ലാ​യി രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ന്നു.

    ട്രെ​ബി​ൾ ക്ല​ഫ് സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ൽ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ, ആ​ല​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സിം​ബ​ലാ​ണ്. തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നും എ​ന്തി​ലും ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നാ​ടാ​ണ്. ചെ​ണ്ട, വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യാ​യ നാ​ടി​നെ ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​നം അ​തി​ലൊ​രു പെ​യി​ന്റി​ങ് പാ​ല​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

