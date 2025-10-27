Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    27 Oct 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    27 Oct 2025 12:33 PM IST

    ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ 80ന്റെ ​നി​റ​വി​ൽ

    ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ 80ന്റെ ​നി​റ​വി​ൽ
    ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ഓ​ട്ട​ൻ​തു​ള്ള​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​വും ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​റ​യ​ൻ തു​ള്ള​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച വി​സി​റ്റി​ങ് പ്ര​ഫ​സ​റും തു​ള്ള​ൽ ക​ല​ക്ക് അ​മൂ​ല്യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ 80ന്റെ ​നി​റ​വി​ൽ. 20,000​ത്തി​ലേ​റെ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ തു​ള്ള​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. 80ാം വ​യ​സ്സി​ലും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യോ​ടെ തു​ള്ള​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    1945ൽ ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ട്ട​മ​ത്ത് രാ​മ​പു​ര​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മാ​ക്ക​മ്മ​യു​ടെ​യും കു​ഞ്ഞ​മ്പു നാ​യ​രു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​ർ വി. ​രാ​മ​ൻ നാ​യ​രാ​ണ് തു​ള്ള​ൽ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. 1960ൽ 15ാം ​വ​യ​സ്സി​ൽ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ദി​വാ​ക​ര​ൻ നാ​യ​രും വ​ട​ക്ക​ൻ ക​ണ്ണ​ൻ നാ​യ​രു​മാ​ണ് തു​ള്ള​ലി​ലെ ഗു​രു​ക്ക​ന്മാ​ർ. ന​ട​നം ശി​വ​പാ​ല​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​വും വെ​ച്ചൂ​ർ ത​ങ്ക​മ​ണി​പ്പി​ള്ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​റ​യ​ൻ തു​ള്ള​ലും പ​ഠി​ച്ചു.

    പ​ല വേ​ദി​ക​ളി​ലും തു​ള്ള​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മാ​യി കി​ട്ടി​യ​ത് 10 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഈ ​തു​ക കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ രാ​ത്രി തു​ള്ള​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. 1972ൽ ​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ ചാ​ർ​ജ്‌​മാ​നാ​യി. 2000ത്തി​ലാ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച​ത്.

    ഭാ​ര്യ വ​ത്സ​ല​ക്കും മ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​വീ​ൺ, പ്ര​വാ​സ്, പ്ര​വീ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പം കൊ​ച്ചി എ​ള​മ​ക്ക​ര​യി​ലെ ‘സൗ​ഗ​ന്ധി​ക’​ത്തി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. തി​രൂ​ർ മ​ല​യാ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ തു​ള്ള​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര സം​ഗീ​ത നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ അ​മൃ​ത് പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. പ്ര​ഭാ​ക​ര​നും മ​ക​ൻ പ്ര​വീ​ണും മ​ക​ൾ പ്ര​വീ​ണ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഓ​ട്ട​ൻ, ശീ​ത​ങ്ക​ൻ, പ​റ​യ​ൻ തു​ള്ള​ലു​ക​ൾ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ച​രി​ത്ര നി​മി​ഷ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

