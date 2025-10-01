Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇന്ന് ലോക വയോജന ദിനം; പ്രായം പ്രശ്നമല്ലെന്ന് എഴുത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച് കുറ്റിപ്പുഴ രവി

    83ാമ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ 21ാമ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം
    International Day of Older Persons
    കു​റ്റി​പ്പു​ഴ ര​വി ത​ന്റെ ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘സ്വ​ർ​ണ​മ​ത്സ്യ​’ത്തി​ന്റെ രചനയിൽ

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി: ലോ​ക വ​യോ​ജ​ന ദി​ന​ത്തി​ലും പ്രാ​യം ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് റി​ട്ട. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നു​മാ​യ കു​റ്റി​പ്പു​ഴ ര​വി. ത​ന്റെ 83ാം വ​യ​സ്സി​ൽ 21ാമ​ത്തെ പു​സ്ത​കം ‘സ്വ​ർ​ണ​മ​ത്സ്യ’​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    1943ൽ ​ആ​ലു​വ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ തു​രു​ത്തി​ശ്ശേ​രി മം​ഗ​ല​ത്ത് കാ​ത്തി​രി​പ്പ​റ​മ്പ​ത്ത് ശേ​ഖ​ര​പ്പ​ണി​ക്ക​രു​ടെ​യും മം​ഗ​ല​ത്ത് നാ​രാ​യ​ണി അ​മ്മ​യു​ടെ​യും മൂ​ത്ത മ​ക​നാ​യി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ ജ​നി​ച്ചു. ഏ​ക സ​ഹോ​ദ​രി ആ​ന​ന്ദ​വ​ല്ലി ഓ​ർ​മ വെ​ക്കും മു​മ്പേ മാ​താ​വ് ഈ ​ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ജീ​വി​തം ഇ​ല്ലാ​യ്മ​യോ​ട് പോ​രാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ഹി​ച്ച് പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ എ​ത്തി.

    അ​യി​രൂ​ർ ജെ.​ബി.​എ​സ്, കു​റ്റി​പ്പു​ഴ ക്രി​സ്തു​രാ​ജ സ്കൂ​ൾ, നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി മാ​ർ അ​ത്ത​നേ​ഷ്യ​സ് സ്കൂ​ൾ, മാ​ണി​ക്യ​മം​ഗ​ലം ബേ​സി​ക് ട്രെ​യി​നി​ങ് സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം.അ​ഭി​ന​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​പ​താ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ ‘തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ’ നാ​ട​കം എ​ഴു​തു​ക​യും അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    1962ൽ ​എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്തി​ലെ സെ​ന്റ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1967ൽ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​ക്ക​യ​റ്റം കി​ട്ടി കു​ന്നം​കു​ളം ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി എ​ത്തി. ’69ൽ ​വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ. പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ പ​ഠ​ന​വും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എം.​എ, എം.​എ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ പാ​സാ​യി. 1969ൽ ​രാ​മ​വ​ർ​മ​പു​രം ഭാ​ഷ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി.

    1990ൽ ​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ച്ചാ​ടും തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ണി​യാ​രം കു​ടി​യി​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലും പ്രി​ൻ​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റു. 1998ൽ ​മ​ച്ചാ​ട് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​യി​രി​ക്കേ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ഞ്ഞു.തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. ട്രെ​യി​നി​ങ് കോ​ള​ജി​ലും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ക​ണി​യാ​മ്പ​റ്റ ഉ​ള്ളൂ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും ജോ​ലി നോ​ക്കി.

    2007ൽ ​ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി ഐ.​ഇ.​എ​സ് ട്രെ​യി​നി​ങ് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രാ​മ​മാ​യി.ഇ​തി​നോ​ട​കം വി​വി​ധ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഈ ​സ​മ​യ​വും നി​ര​വ​ധി നോ​വ​ലു​ക​ളും ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളും നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    1969ൽ ​വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം താ​മ​സം അ​വി​ടെ ത​ന്നെ​യാ​ക്കി. മാ​യ​ന്നൂ​ർ കൊ​ണ്ടാ​ഴി കീ​ർ​ത്തി​യി​ൽ കെ.​കെ. ശാ​ന്ത​കു​മാ​രി​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ഇ​വ​ർ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ഗ​വ. സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച​ത്. മ​ക്ക​ളാ​യ ജ്യോ​ത്സ​ന അ​ട​യ്ക്കാ​പു​ത്തൂ​ർ ശ​ബ​രി ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലും ജി​ഷ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബോ​യ്സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണ്.വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ‘ര​ശ്മി’ വീ​ട്ടി​ലെ മു​റി​യി​ലി​രു​ന്ന് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും പു​തി​യ ബു​ക്ക് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് കു​റ്റി​പ്പു​ഴ ര​വി.

    News Summary - Kuttipuzha Ravi proves through writing that age does not matter in International Day of Older Persons
