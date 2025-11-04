Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    4 Nov 2025 8:48 AM IST
    4 Nov 2025 8:48 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് മ​ത്സ​രം; ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫി​റോ​സ്
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് മ​ത്സ​രം; ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി
    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫി​റോ​സ്

    ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും കൊ​ണ്ട് ഏ​ത് ഉ​യ​ര​വും കീ​ഴ​ട​ക്കാ​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​യും ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡ​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫി​റോ​സ്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച് നാ​ടി​ന്‍റെ അ​ഭി​മാ​നം വാ​നോ​ള​മു​യ​ർ​ത്ത മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ന​വ​ധി​യു​ണ്ട്. ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​രു​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യാ​ണ് ഫി​റോ​സ് ത​ന്‍റെ​യി​ടം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഈ​യ​ടു​ത്ത് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ഡി​ബി​ൽ​ഡി​ങ് മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​യി​ൽ സ്വ​ന്തം നാ​ടി​ന്റെ​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും യ​ശ​സ്സു​യ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഫി​റോ​സ്. ദു​ബൈ മ​സി​ൽ ക്ലാ​സി​ക് ഐ.​എ​ഫ്.​ബി.​ബി പ്രോ ​എ​ലൈ​റ്റ് ജൂ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ മ​റ്റ് വി​ദേ​ശ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​റ്റു​ര​ച്ച ഈ 23 ​കാ​ര​ൻ റ​ണ്ണ​റ​പ്പ് നേ​ടി​യാ​ണ് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഹി​ദ്ദി​ലെ ബി 6 ​ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ലെ ട്രെ​യി​ന​റാ​ണ് ഫി​റോ​സ്. 2024 ലാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. തി​ക​ഞ്ഞ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കൂ​ടെ​പ്പി​റ​പ്പാ​യ ഫി​റോ​സി​ന് ഇ​ത് ആ​ദ്യ നേ​ട്ട​മ​ല്ല.

    2023ലെ ​ജൂ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി മി​സ്റ്റ​ർ കേ​ര​ള​യി​ലും അ​തേ​വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ മി​സ്റ്റ​ർ സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ടെ​റ്റി​ൽ വി​ന്ന​റാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ മി​സ്റ്റ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ പ​ട്ട​വും മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് പ​ട്ട​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ത് നേ​ടു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ഫി​റോ​സ് ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു മ​ത്സ​രം വ​രു​മ്പോ​ൾ ശ​രീ​രം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അ​ധ്വാ​ന​ത്തെ​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​ക​ളും മ​റ്റും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും.

    അ​തി​നാ​യി വ​ലി​യ ചെ​ല​വു​ത​ന്നെ വ​രാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ്സും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും മ​റ്റും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​ക ചെ​ല​വും നി​ല​വി​ൽ ഫി​റോ​സ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ഴീ​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​ലീ​മാ​ണ് പി​താ​വ്. ഫൗ​സി​യ മാ​താ​വാ​ണ്. ഫാ​ത്തി​മ​ത്ത് ഫ​ർ​ബി​നാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    TAGS:bodybuildingcompetitionUAEgulf news bahrain
    News Summary - International bodybuilding competition; Bahraini Malayali proves her mettle
