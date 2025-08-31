Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:47 PM IST

    ജനകീയ ജഡ്ജ് ഓർമകളിൽ

    Frank Caprio
    ഫ്രാ​ങ്ക് കാ​പ്രി​യോ

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്രോ​വി​ഡ​ൻ​സ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ട​തി​മു​റി. ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ വി​ധി പ്ര​സ്‌​താ​വ​ത്തി​നു വ​രു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു യു​വ​തി. ആ​ഢ്യ​ത്ത​മോ അ​ന്ത​സ്സോ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നും അ​വ​ളി​ലി​ല്ല. പ​ക​രം തോ​ളു​ക​ൾ താ​ഴ്ത്തി ദൈ​ന്യ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മ​റു​പ​ടി ഒ​രു മ​ർ​മ​രം മാ​ത്രം. പാ​ർ​ക്കി​ങ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​ക്യം​കൊ​ണ്ട് പി​ടി​വി​ട്ടു​പോ​യ, സിം​ഗി​ൾ മ​ദ​റാ​ണ് അ​വ​ൾ. കോ​ട​തി​ക​ൾ ചു​മ​ത്തു​ന്ന ഓ​രോ പി​ഴ​യും അ​വ​ളു​ടെ അ​വ​ശ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തേ​യു​ള്ളൂ. സൗ​മ്യ​മാ​യ നോ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ ചോ​ദ്യം തു​ട​ങ്ങി: ‘മാ​ഡം, എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​യാ​മോ?’ ഒ​രു ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്റെ കാ​ർ​ക്ക​ശ്യ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ പി​തൃ​തു​ല്യ വാ​ത്സ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ. യു​വ​തി ത​ന്റെ ഭാ​ഗം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘ജോ​ലി ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്. രോ​ഗി​യാ​യ ഒ​രു കു​ട്ടി, ഒ​പ്പം ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​യും ബാ​ധ്യ​ത​യു​മാ​യ ഒ​രു കാ​ർ. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ​മ​യാ​സ​മ​യം അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ട്. ധി​ക്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല ഒ​രി​ക്ക​ലും; ജീ​വി​ത പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന്റെ പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​വ.’

    ജ​ഡ്ജി എ​ല്ലാം കേ​ട്ടു​നി​ന്നു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന പി​ഴ​ക​ളു​ടെ​യും ശി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​യും പ​ട്ടി​ക വാ​യി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം, അ​വ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ളു​ടെ ഭാ​വി പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ശി​ക്ഷ​ക്കു പ​ക​രം നീ​തി എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ ച​ല​ന​ത്തോ​ടെ, സ്വ​തഃ​സി​ദ്ധ​മാ​യ ശാ​ന്ത​ത​യോ​ടെ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ തീ​രു​മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. ‘നി​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക്ക് വേ​ണ്ടി സാ​ധ്യ​മാ​യ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​മ്മ​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്ക് ഈ ​കേ​സി​ന് എ​തി​രാ​യി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. കേ​സ് ത​ള്ളി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.’ കോ​ട​തി​മു​റി​യി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ആ​ശ​ങ്ക നി​റ​ഞ്ഞ യു​വ​തി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് ന​ന്ദി​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു പു​ഞ്ചി​രി വി​രി​യു​ന്നു. ഇ​ത് ജ​ഡ്ജി ഫ്രാ​ങ്ക് കാ​പ്രി​യോ. നീ​തി പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ച്ച ‘ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മാ​ന്യ​നാ​യ ജ​ഡ്ജി’.

    കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ക​ൻ

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ഭി​മാ​നി​യാ​യ പാ​ൽ​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ക​നാ​യാ​ണ് ഫ്രാ​ങ്ക് കാ​പ്രി​യോ​യു​ടെ ജ​ന​നം. പ്രോ​വി​ഡ​ൻ​സി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. ക​ച്ച​വ​ട​ത്തെ​ക്കാ​ളും ലാ​ഭ​ത്തേ​ക്കാ​ളും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ്ട​ത് സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും ഭൂ​ത​ദ​യ​യും. മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഭൗ​തി​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ള​ല്ല വ​ലു​തെ​ന്ന് ആ ​അ​ച്ഛ​ൻ മ​ക്ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. പി​താ​വി​ന്റെ ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കാ​പ്രി​യോ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ന്ധ​മാ​യി നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​പ്യ​വും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ ക​രു​ണ​യു​ള്ള​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ചു, അ​വി​ടെ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളും കേ​ൾ​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം എ​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​ഹം ക​രു​തി. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലു​മ​ല്ല, ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ക​ണം കോ​ട​തി മു​റി​ക​ൾ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​കീ​യ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ്

    ‘ഞാ​ൻ ഒ​രു ചെ​റി​യ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യാ​ണ്, ന​ല്ല​ത് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് എ​ന്റെ ശ്ര​മം. എ​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ വ​രു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് എ​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു: ആ​രെ​ങ്കി​ലും നി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് നീ ​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ക. എ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു​ത​രം വി​ധി​യാ​ണ് നീ​തി​പൂ​ർ​വം എ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ക, അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു നീ​തി ക​ൽ​പി​ക്കു​ക.’ അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ ത​ത്ത്വ​വും ദ​ർ​ശ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ട​തി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന ആ​ദ്യ ദി​വ​സം​ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹം, ത​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ ഒ​രു അ​മ്മ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കാ​തെ അ​വ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ശ​രി​യാ​യി ചോ​ദി​ച്ച​റി​യാ​തെ 300 ഡോ​ള​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് പി​ഴ വി​ധി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ൾ പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ൾ. അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ച്ഛ​ൻ അ​വി​ടെ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ വ​രു​ന്ന ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ക​നെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ക്ക​ലും അ​ച്ഛ​ന്റെ ആ ​വാ​ക്ക് കാ​പ്രി​യോ മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    കാ​പ്രി​യോ​യു​ടേ​ത് ഒ​രു​ത​രം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ടി​വി​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ജ​ഡ്ജി നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​ത്. പ​ക​രം, ന​മ്മ​ൾ മ​റ​ന്നു​പോ​യ ‘ക​രു​ണ​യാ​ണ് നീ​തി’ എ​ന്ന ത​ത്ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കോ​ട​തി സെ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പ​ങ്കി​ട്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം അ​നേ​ക ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു പ​ക​ർ​ന്നു. പ​ല കോ​ടി ആ​ളു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചാ​ന​ൽ ‘Caught in Providence’ന്റെ ​ആ​രാ​ധ​ക​രാ​യി.

    നീ​തി​ന്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ

    നി​യ​മ പ്ര​ക്രി​യ മാ​നു​ഷി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ത്തെ എ​ല്ലാ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പ്രാ​പ്യ​വും ഭ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ക്കാ​നും ഓ​രോ നി​യ​മ​പാ​ല​ക​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് കാ​പ്രി​യോ കാ​ണി​ച്ചു. ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കോ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കോ ന​യി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്ക് കേ​വ​ലം ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. ത​ന്റെ കോ​ട​തി​മു​റി സം​പ്രേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, കാ​പ്രി​യോ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യെ നി​ഗൂ​ഢ​ത​യി​ല്ലാ​താ​ക്കി.

