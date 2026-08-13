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    Men
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 1:03 PM IST

    150-ാം തവണയും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച് ജർമ്മൻ യാത്രികൻ; ഹിന്ദിയും ഭോജ്പുരിയും ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറൽ

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    150-ാം തവണയും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച് ജർമ്മൻ യാത്രികൻ; ഹിന്ദിയും ഭോജ്പുരിയും ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോ വൈറൽ
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    ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷാ വൈഭവത്തിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മനംകവർന്നിരിക്കുകയാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാത്രികൻ. റെയ്‌നർ ക്രാക്ക് എന്ന ജർമ്മൻ പൗരനാണ് തന്റെ വിദേശി ലുക്കിനപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെ അസാധാരണ പ്രാവീണ്യംകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുവരെ ഏകദേശം 150 തവണയോളം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും, വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണരീതികളും, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുമെല്ലാം ഈ വിദേശിയെ അത്രയേറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ശുഭം ജെയ്ൻ എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താവ് പങ്കുവെച്ച ഒരു മനോഹരമായ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് റെയ്‌നർ ക്രാക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ തരംഗമായി മാറിയത്. തന്യ എന്ന യുവതിയോട് വളരെ സൗഹൃദപരമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഇന്ത്യയോടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒഴുക്കുള്ള ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം.

    ഇന്ത്യ സസ്യഭക്ഷണപ്രിയർക്ക് ഒരു സ്വർഗ്ഗം ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലഭിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യഭക്ഷണങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരത്തെക്കുറിച്ചും, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും തനതായ രുചിക്കൂട്ടുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വാചാലനായി. കേവലം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അല്ല താനെന്നും, മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ മണവും രുപങ്ങളും അറിഞ്ഞ യാത്രികനാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    എന്നാൽ ഈ രസകരമായ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ വളരെ കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു വഴിതിരിവുണ്ടായി. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ മറ്റൊരു യുവതി അദ്ദേഹത്തോട് മറാഠി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. സാധാരണയായി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ മറാഠിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൗതുകമായിരുന്നു എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്.

    എന്നാൽ മറാഠിയിൽ മറുപടി നൽകുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഭോജ്പുരി ഭാഷയിലേക്ക് മാറി സംസാരിച്ച് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഒട്ടും ആയാസവുമില്ലാതെ ഒഴുക്കോടെ ഭോജ്പുരി സംസാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ചുറ്റും നിന്നവരെയും ഒപ്പം വിഡിയോ കണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് നെറ്റിസൺസിനെയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഭാഷകളെയും ഇത്രയധികം ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും, അവ ഒട്ടും കുറവുകളില്ലാതെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ജർമ്മൻ യാത്രികന്റെ വിഡിയോ ഇപ്പോൾ വലിയതോതിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

    വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇന്ത്യയെ വിമർശിക്കുന്ന പലരുടെയും ഇടയിൽ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും തനിമയെയും ഇത്രയേറെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന റെയ്‌നർ ക്രാക്കിനെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധിപ്പേരാണ് കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഒരു യാത്രികൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവുമായി ഇത്രയധികം ഇഴുകിച്ചേർന്നത് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ജർമ്മൻ പൗരൻ.

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    TAGS:india visitforeignerGermanTravelersocial media viral
    News Summary - German Traveller Who Visited India 150 Times Goes Viral
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