Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_right...
    Men
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:22 AM IST

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യു​ടെ വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യു​ടെ വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    നജാത്ത് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ

    റി​യാ​ദ്: ‘നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു കാ​ര്യം തീ​വ്ര​മാ​യി ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് നേ​ടി​ത്ത​രാ​ൻ പ്ര​പ​ഞ്ചം മു​ഴു​വ​ൻ കൂ​ടെ​നി​ൽ​ക്കും’ എ​ന്ന പൗ​ലോ കൊ​യ്‌​ലോ​യു​ടെ വ​രി​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ന്വ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​ജാ​ത്ത് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ എ​ന്ന മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വ്. ദ​ശ​ക​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ പ്രൊ​ക്യൂ​ർ​മെൻറ്​ ഓ​ഫീ​സ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ജാ​ത്ത്, ത​െൻറ അ​ഭി​ന​യ​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത അ​ഭി​നി​വേ​ശം കൊ​ണ്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സി​നി​മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ചെ​മ്മ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ന​ജാ​ത്ത്, സ്കൂ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ​ക്കേ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദി​ലെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘തീ​പൊ​ട്ട​ൻ’, ‘മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ പ​ക​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ’ തു​ട​ങ്ങി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ‘ഒ​രു പാ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ പ്ര​ണ​യ​ഗാ​ഥ’ തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ത​െൻറ അ​ഭി​ന​യ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ള ചി​ത്ര​മാ​യ ‘സ​തി’​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ന​ജാ​ത്ത് ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ്​ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​െൻറ അ​ണി​യ​റ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം ന​ജാ​ത്തി​ന്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​നാ​യ​ത്​ വ​ലി​യ ​പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​യി.

    ‘ഫ്ര​ണ്ട് ലൈ​ഫ്’

    ‘ആ​ടു​ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന വി​​ശ്രു​ത നോ​വ​ലി​നെ ഉ​പ​ജീ​വി​ച്ച് വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘ഗോ​ട്ട് ലൈ​ഫ്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന് സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത മീ​ഡി​യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ മീ​ഡി​യ വി​ൻ​ഡോ​സ് എ​സ്.​എ നി​ർ​മി​ച്ച മൂ​ന്ന് മി​നു​ട്ട് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ‘ഫ്ര​ണ്ട് ലൈ​ഫ്’ എ​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​യ​ക​വേ​ഷം ന​ജാ​ത്തി​നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​ക്കി. അ​റ​ബ് തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്നേ​ഹ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ഈ ​ചി​ത്രം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​ബി​ക് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ബ് സീ​രീ​സു​ക​ളി​ലും വേ​ഷ​മി​ട്ട ന​ജാ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നും അ​റ​ബി​യി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘സെ​വ​ൻ ഡോ​ഗ്സ്’

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സി​നി​മാ ലോ​ക​ത്ത് ന​ജാ​ത്തി​െൻറ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​കു​ന്ന​ത് ‘സെ​വ​ൻ ഡോ​ഗ്സ്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ ശൈ​ഖി​െൻറ അ​നു​ഭ​വ​ക​ഥ​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ആ​ദി​ൽ അ​ൽ അ​ർ​ബി, ബി​ലാ​ൽ ഫ​ല്ലാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​ബി​ഗ് ബ​ജ​റ്റ് ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ബോ​ളി​വു​ഡ് സൂ​പ്പ​ർ താ​രം സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​നൊ​പ്പം അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​െൻറ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ജാ​ത്ത്.‘സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​നു​മൊ​പ്പ​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റോ​ളം ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള സീ​ക്വ​ൻ​സ് എ​െൻറ അ​ഭി​ന​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വ​ലി​യൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്.

    സി​നി​മ​യെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ വാ​ക്കു​ക​ൾ എ​നി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ചോ​ദ​നം ചെ​റു​ത​ല്ല’ -ന​ജാ​ത്ത് പ​റ​യു​ന്നു.ക​രീം അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​സ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും ബോ​ളി​വു​ഡി​ൽ നി​ന്ന് സ​ഞ്ജ​യ് ദ​ത്തും പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ക്രൈം ത്രി​ല്ല​ർ ചി​ത്രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​െൻറ ക​ഥ​യാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ഭി​ന​യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യു​ടെ വ​ലി​യ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ദൂ​ര​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കാ​സ​ർ​കോ​ടു​കാ​ര​ൻ. അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ യാ​ത്ര​ക​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ന​ജാ​ത്ത് ഇ​തി​ന​കം 20-ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsexpatriate lifegulf news malayalam
    News Summary - From exile to the wonders of the silver screen
    Similar News
    Next Story
    X