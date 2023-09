38ാം വർഷവും കിഴുപ്പിള്ളിക്കരയിലെ ജലോത്സവ കമൻഡറി പറയാൻ ഭദ്രനുണ്ടാവും

cancel camera_alt ഭ​ദ്ര​ൻ വ​ട​ക്കും​പു​റം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര: ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ 37 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​മ​ൻ​ഡ​റി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഭ​ദ്ര​ൻ വ​ട​ക്കും​പു​റം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര ജ​ന​നി ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലും വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ടാ​കും. 19ാം വ​യ​സി​ലാ​ണ് ഭ​ദ്ര​ൻ ജ​ലോ​ത്സ​വ ക​മ​ൻ​ഡ​റി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ണ്ട​ശ്ശാം​ക​ട​വ്, തൃ​പ്ര​യാ​ർ, കോ​ട്ട​പ്പു​റം അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഭ​ദ്ര​നാ​ണ്. ജ​ലോ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് മു​ത​ൽ ക​ഴി​യും വ​രെ മൈ​ക്കു​മാ​യി ഭ​ദ്ര​നു​ണ്ടാ​കും. ജ​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഓ​ണ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ക​ളി​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും പാ​ട്ടു പാ​ടി​യാ​ണ് വ​ർ​ണി​ക്കു​ക. ജ​ലോ​ത്സ​വ പ്രേ​മി​ക​ളെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ക​മ​ൻ​ഡ​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ര​ണ്ട് ഇ​രു​ട്ടു​കു​ത്തി ചു​രു​ള​ൻ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​വ​യും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​കും. Show Full Article

News Summary -

For the 38th year, Bhadran will be there to say the water festival commandery at Kichupillikkara