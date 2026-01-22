Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightഅ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട്...
    Men
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:53 AM IST

    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല
    cancel
    camera_alt

    അന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്ററിൽനിന്ന് സർവിസ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു 

    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ത​ന്റേ​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ താ​ണ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ഏ​റെ സാ​ർ​ത്ഥ​ക​വും അ​ർ​ത്ഥ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യി എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ബി.​എ​സ്.​സി ര​സ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം 1977 ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 1978 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ മും​ബൈ​യി​ലു​ള്ള ഹി​ന്ദു​സ്താ​ൻ പെ​ട്രോ​ളി​യ​ത്തി​ൽ ട്രെ​യി​നി​യാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് 1978 മു​ത​ൽ 1985 വ​രെ ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ടെ​ക്‌​നി​ഷ്യ​നാ​യി ഏ​ഴു വ​ർ​ഷം സൗ​ദി​യി​ലെ അ​രാം​കോ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണു ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​ണ് ത​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ബ​നാ ഗ്യാ​സി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് 1985 ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ് ടെ​ക്‌​നീ​ഷ്യ​നാ​യി ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​സീ​നി​യ​ർ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ - ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ് / ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് എ​ന്ന ത​സ്തി​ക​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ന്റെ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട ബ​നാ​ഗ്യാ​സി​ലെ (നി​ല​വി​ൽ ബാ​പ്‌​കോ ഗ്യാ​സ്) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്


    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​മ്പ​നി ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി​യ വ​ണ്ടി​യി​ലാ​ണ് അ​ക്ക​മ​ഡേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് മു​ത​ൽ റി​ഫ വ​രെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക​ളാ​യ മാ​ളു​ക​ളോ, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ, പാ​ല​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ഴ​യ സി​ത്ര പാ​ലം വ​ഴി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും റി​ഫ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ എ​ടു​ത്ത​ത് ക​ഷ്ടി​ച്ചു 15 മി​നി​റ്റ് മാ​ത്രം.

    അ​ഞ്ചു സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ വ​ലി​യ ഒ​രു കു​ടും​ബ​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​ണ്ടെ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം 1996ലാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഷി​ഫ്റ്റാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. എ​ട്ട് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​യ വ്യാ​ഴ​വും വെ​ള്ളി​യും ഒ​ഴി​വ് ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കു​ടും​ബം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പെ​രു​ന്നാ​ളു​ക​ളും മ​റ്റും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജോ​ലി എ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ണ്ടു​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടും​ബം. ര​ണ്ടു ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ഒ​രാ​ൾ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ലും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു മ​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ലാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും ഇ​ള​യ മ​ക​ളു​ടെ ക​ല്യാ​ണം അ​ടു​ത്ത ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ന്റെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ശീ​ഘ്ര​മു​ള്ള പു​രോ​ഗ​തി​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യും നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും, സൗ​ഹൃ​ദ​വും, ക​രു​ത​ലും പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും താ​ൻ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ കൈ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഫ്‌​ളാ​റ്റി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് അ​വ​രി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​രു​ത​ലും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ ന​ന്ദി​യോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ.

    അ​ന്നൊ​ക്കെ ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും ഏ​റെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ. മ​നാ​മ​യി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പോ​യാ​ൽ ഒ​രു ദീ​നാ​ർ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ കി​ലോ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു ന​ല്ല ഫ്ര​ഷ് മ​ത്സ്യ​വും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫ്രോ​സ​ൻ ഫു​ഡും , ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡും തു​ട​ങ്ങി പു​റ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ആ ​കാ​ല​ത്ത് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളും കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ൾ പേ​ജ​ർ ആ​ണു​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും സ്വ​ന്ത​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രും വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ര​സ്പ​രം ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും കു​ശ​ലാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും വ​ള​രെ ന​ല്ല വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ റി​സ്‌​ക്കു​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നൊ അ​ധി​കം ടെ​ൻ​ഷ​നും ഭാ​ര​വും ഉ​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​നോ പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​ന്ന് മ​ടി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ത​ന്റെ​യൊ​ക്കെ കാ​ല​ത്ത് ഏ​ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ത്യാ​ഗ​മ​ന​സു​മൊ​ക്കെ ഉ​ള്ള ആ​ളു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ലും. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ അ​റ​ക്ക​ൽ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ലെ ഒ​രം​ഗം ത​ന്റെ കൂ​ടെ കേ​വ​ലം ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത​തും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​ത​യും ക​ഴി​വും ക​ണ്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി​യ​തും ഇ​ന്നും മ​ധു​ര​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. ത​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക , സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ലും ഇ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ലൂ​ടെ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ ചി​റ​കു​ക​ൾ വി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാ​നും​ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് വ​ലി​യ ഒ​രു പു​ണ്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​തും ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കും അ​ത്താ​ണി​യാ​വാ​നും ഇ​തി​ന​കം സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും അ​റി​യി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ട് പൊ​തു​വാ​യി പ​റ​യാ​നു​ള്ള കാ​ര്യം. പ​ല​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു മ​റ്റാ​രെ​യും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​മി​ത ചെ​ല​വു​ക​ൾ കാ​ര​ണം വ​ലി​യ ക​ട​ക്കാ​രാ​യി മാ​റു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് നി​ന്ന് കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​ക്കാ​നാ​ണ് സ്വ​യം ത​യ്യാ​റാ​വേ​ണ്ട​തും മ​ക്ക​ളെ ശീ​ലി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsFare wellexpatriate life
    News Summary - expatriate life
    Similar News
    Next Story
    X