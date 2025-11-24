Begin typing your search above and press return to search.
    Men
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:48 PM IST

    70.3 ട്രയാത്​ലൺ; അയൺമാനായി മുൻ സൈനികൻ

    ഏ​ഴ്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ 43 മി​നി​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി
    70.3 ട്രയാത്​ലൺ; അയൺമാനായി മുൻ സൈനികൻ
    ഷി​ജു മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ

    Listen to this Article

    ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ (കോ​ട്ട​യം): ഗോ​വ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 70.3 ട്ര​യാ​ത്​​ല​ൺ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​യ​ൺ​മാ​നാ​യി മു​ൻ സൈ​നി​ക​ൻ ഷി​ജു മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ. 1.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​ട​ലി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ, 90 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ്, 21.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ (ആ​കെ 70.3 മൈ​ൽ) ട്ര​യാ​ത്​​​ല​ണി​ൽ ഏ​ഴ്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ 43 മി​നി​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ 30 മി​നി​റ്റി​ൽ നീ​ന്ത​ലും സൈ​ക്ലി​ങ്ങും ഓ​ട്ട​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യാ​ണ് അ​യ​ൺ​മാ​നാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    70 ല​ധി​കം ത​വ​ണ 14,000 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്കൈ ​ഡൈ​വ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്,​ സ്കൈ​ഡൈ​വി​ങ് ബി ​ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​ട​മ​യാ​യ ഷി​ജു മു​ഹ​മ്മ​ദ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ലെ മു​ൻ സൈ​നി​ക​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​വി​ൽ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ൽ ജോ​ലി​​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. എ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ലെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ണ​വും സ്കൈ ​ഡൈ​വി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച മാ​ന​സി​ക​ശ​ക്തി​യു​മാ​ണ്​ അ​യ​ൺ​മാ​ൻ നേ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഷി​ജു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘70.3 വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ട​ലി​ലെ നീ​ന്ത​ൽ. അ​തി​നു സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത് ഗോ​വ ഓ​പ​ൺ വാ​ട്ട​ർ സ്വി​മ്മി​ങ്​ ക്ല​ബ്ബി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ്. മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം, ക്ഷ​മ, ആ​ഹാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​യ​ൺ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ഗു​ണം​ചെ​യ്തു.

    ഗോ​വ​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഈ​ർ​പ്പ​നി​ല​യും ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ സൈ​ക്കി​ൾ റ​ൺ റൂ​ട്ടു​ക​ളും കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​കാ​ശ​ത്താ​യാ​ലും ഭൂ​മി​യി​ലാ​യാ​ലും ക​ട​ലി​ലാ​യാ​ലും ന​മ്മു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ന​മ്മ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മം ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കും’ -ഷി​ജു പ​റ​യു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ-​ആ​ബി​ദ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്.

    TAGS:triathlonEx soldierKottayamLife Men
    News Summary - Ex-serviceman became the Ironman in the 70.3 Triathlon competition
