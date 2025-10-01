Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightരാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ...
    Men
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:04 AM IST

    രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ചി​ന്ത​ക​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ചി​ന്ത​ക​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും
    cancel

    സ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഹിം​സ​യു​ടെ​യും സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യു​മെ​ല്ലാം സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി 156ന്റെ ​നി​റ​വി​ലൊ​രു ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി കൂ​ടി. ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. “എ​നി​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടേ​ത​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. അ​ത് ഇ​തു​വ​രെ എ​ന്നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തെ​ന്നെ അ​ന്ധാ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, എ​ന്നെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ന്നു, ആ​ന​ന്ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്നു -മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലും ന​മു​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാം. ല​ളി​ത ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ക, ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ പ​രി​സ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ പാ​ഴാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, സം​സ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ ന​മു​ക്ക് ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

    ഹ​സ്സ​ൻ

    വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്

    ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ശാ​രീ​രി​ക സു​ഖ​സൗ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്, എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ന​പ്പു​റം ആ​യാ​ലോ? അ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ന​ന്ദം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തും ഒ​രു മി​ഥ്യാ​ഭ്ര​മ​വും പ്ര​ലോ​ഭ​ന​വു​മാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷം അ​വ​ൻ എ​ളി​യ ജീ​വി​ത​വും ഉ​ന്ന​ത ചി​ന്ത​യും എ​ന്ന ആ​ദ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സം​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ശു​ചി​ത്വ പ​രി​പാ​ല​ന -ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ചെ​ലു​ത്തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ന​മു​ക്ക് ബോ​ധ്യ​മാ​വും. പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1973ൽ ​ച​മോ​ലി ജി​ല്ല​യി​ൽ മ​രം മു​റി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ചി​പ്കോ (ചു​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ർ​ഥം) പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​നാ​വ​കാ​ശം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​വാ​നും വ​ന​ന​ശീ​ക​ര​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​മ​ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച ഗൗ​ര​വ് ദേ​വി, സു​ദേ​ശാ ദേ​വി, സു​ന്ദ​ർ​ലാ​ൽ ബ​ഹു​ഗു​ണ, ചാ​ന്ദി പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​മ​ര​ത്തി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഹി​മാ​ല​യ​ൻ അ​ടി​വാ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ച്ചു. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ​ത് വ​ർ​ധി​ച്ച സ്ത്രീ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. 'ഞ​ങ്ങ​ൾ ലാ​ത്തി​യും വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളും അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കും, ഞ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം മ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും, ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കും' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ ധീ​ര സ​മ​രം എ​ട്ടു​കൊ​ല്ലം നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ സ​മ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ 1981ൽ ​വ്യാ​പാ​ര ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി ഹി​മാ​ല​യ​സാ​നു​ക്ക​ളി​ൽ മ​രം മു​റി​ക്ക​ൽ നി​രോ​ധ​നം വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ നീ​ണ്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹ​രി​ത പ്ര​സ്ഥാ​നം ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ അ​തി​സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച, പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ പ​രി​ചാ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു ഗാ​ന്ധി​ജി.

    പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ഒ​ത്തി​ണ​ങ്ങി അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ജീ​വി​തം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും. വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​ന്ദ​ര്‍ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​കൃ​തി​ക്കി​ണ​ങ്ങി ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ പാ​ത പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​മു​ക്കു മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MemoryEnvironmentalfather of the nation
    News Summary - Environmental thoughts and views in memory of the Father of the Nation
    Similar News
    Next Story
    X