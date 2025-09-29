Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightകണ്ണൂരുകാരൻ ഡോ. ഷക്കീൽ...
    Men
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:50 AM IST

    കണ്ണൂരുകാരൻ ഡോ. ഷക്കീൽ പി. അഹമ്മദ് നാളെ മേഘാലയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാവും; സ്നേഹാദരവുമായി കേരളം

    text_fields
    bookmark_border
    Dr Shakeel P Ahmed
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ഷക്കീൽ പി. അഹമ്മദ്

    കൊ​ച്ചി: ‘‘ഐ.​എ.​എ​സും ഐ.​പി.​എ​സു​മെ​ല്ലാം ക​ഠി​ന​പ​രി​ശ്ര​മ​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ത്താ​വു​ന്ന സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഏ​റെ ലാ​ളി​ത്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നാം ​ആ പ​ദ​വി​യി​ലി​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്’’ -പ​റ​യു​ന്ന​ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മേ​ഘാ​ല​യ​യു​ടെ പു​തി​യ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ പി. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ്.

    ഉ​ന്ന​ത​പ​ദ​വി​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടേ​താ​യ ഗൗ​ര​വ​ഭാ​വ​മോ പ്ര​കൃ​ത​മോ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ മ​ല​ബാ​ർ​ശൈ​ലി​യി​ൽ ഒ​ഴു​ക്കോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ. സം​സാ​ര​ത്തി​ലേ​റെ​യും ന​ർ​മം ചാ​ലി​ച്ച് കേ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കു​ടു​കു​ടെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, പി.​എം. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ പു​ര​സ്കാ​ര​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് നേ​ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ത​ന്‍റെ ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ലു​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റി​മാ​റി യാ​ത്ര​ചെ​യ്താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​രോ വാ​ക്കു​ക​ളും സ​ദ​സ്സ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​പ്പം ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​നും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പൊ​തി​ഞ്ഞു.

    ഏ​ഴാം​ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ കൂ​ടെ ചി​ല്ല​റ ജോ​ലി​ക്കു​പോ​യാ​ണ് ഷ​ക്കീ​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മി​ടു​ക്ക​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ് ബി​രു​ദം നേ​ടി പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് മോ​ഹം ഉ​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി. ഇ​തി​നാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്താ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പോ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​മാ​യ ഡോ. ​വേ​ണു​വും ശാ​ര​ദ മു​ര​ളീ​ധ​ര​നു​മാ​ണ് ത​നി​ക്ക് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ഷ​ക്കീ​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ വി​പി​ൻ ച​ന്ദ്ര​ൻ (മ​ണി), കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, പ്ര​ഫ. മെ​ക്കാ​ഡ​ൻ, എ​ട​പ്പ​ഗ​ത്ത് സി​ദ്ദീ​ഖ്, സു​ഹൃ​ത്ത് വി. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഏ​റെ വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ര​ണ്ടു ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യം തു​ണ​ച്ചി​ല്ല. 1995ൽ ​ഐ.​എ.​എ​സ് എ​ന്ന സ്വ​പ്നം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി. അ​സ​മി​ലെ ദി​ബ്രു​ഗ​ഡി​ൽ അ​സി. ക​ല​ക്ട​റാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ നി​യ​മ​നം. പി​ന്നീ​ട് മോ​സ്കോ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി, മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് മേ​ഘാ​ല​യ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി.

    ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ സം​സ്ഥാ​ന വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കും. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​നു പി​ന്നാ​ലെ തി​രി​കെ മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ര​ക്കാ​ർ​ക​ണ്ടി​യി​ൽ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി പു​ൽ​സാ​റ​ക​ത്ത് ആ​യി​ഷ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. സ​ഫീ​റ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ആ​യി​ഷ ഷ​ക്കീ​ൽ, നേ​ഹ നാ​സ്നി​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief secretaryMeghalayakannur nativegovernment official
    News Summary - Dr. Shakeel P. Ahmed from Kannur will be the Chief Secretary of Meghalaya
    Similar News
    Next Story
    X