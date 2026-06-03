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    Men
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 1:42 PM IST

    ഫോബ്‌സ് പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി ദേവൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ

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    ഫോബ്‌സ് പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി ദേവൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ
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    ദേ​വ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ

    കൊച്ചി: കേരള സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷനില്‍ (കെ.എസ്.യു.എം) ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്ത ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പായ ഫ്യൂസ്‌ലേജ് ഇന്നൊവേഷൻസിന്റെ സഹസ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ദേവൻ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ബിസിനസ് മാഗസിനായ ഫോബ്‌സിന്റെ 2026-ലെ ‘30 അണ്ടർ 30 ഏഷ്യ’ പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടി. വ്യവസായം, ഉൽപാദനം, ഊർജം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ മികച്ച സംഭാവനകളും തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസനത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നേട്ടം.

    എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായ ഫ്യൂസ്‌ലേജ് ഇന്നൊവേഷൻസ്, കൃഷി, വ്യവസായം, ദുരന്തനിവാരണം, പ്രതിരോധം, നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്കായി അത്യാധുനിക ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും ഓട്ടോണമസ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും വികസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. എയറോസ്‌പേസ് എഞ്ചിനീയറായ ദേവൻ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ 2020ലാണ് ഫ്യൂസലേജിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

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    TAGS:newsForbes ListKochi news
    News Summary - Devan Chandrasekharan makes it to the Forbes list
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