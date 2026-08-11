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    Men
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 11:31 AM IST

    പ​രി​മി​തി​ക​ളെ തോ​ൽ​പി​ച്ച നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം; പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ തോ​ര​പ്പ മു​സ്ത​ഫ

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    പ​രി​മി​തി​ക​ളെ തോ​ൽ​പി​ച്ച നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം; പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ തോ​ര​പ്പ മു​സ്ത​ഫ
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    തോ​ര​പ്പ മു​സ്ത​ഫ

    മ​ല​പ്പു​റം: മി​ക​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള 2025ലെ ​സം​സ്ഥാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ മ​ല​പ്പു​റം ചെ​മ്മ​ൻ​ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി തോ​ര​പ്പ മു​സ്ത​ഫ​യു​ടേ​ത് വി​ധി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് നേ​ടി​യ അം​ഗീ​കാ​രം. ത​ന്റെ 28ാമ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ അ​ര​ക്കു​താ​ഴെ ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മു​സ്ത​ഫ അ​സാ​മാ​ന്യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും മ​നോ​ധൈ​ര്യ​വും കൈ​മു​ത​ലാ​ക്കി കാ​ർ​ഷി​ക​രം​ഗ​ത്ത് കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത്. ​വി​ധി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ത​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന​സ്സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​സ്ത​ഫ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ച​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ് ചേ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​രി​ൽ ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് മു​സ്ത​ഫ ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​നൂ​റോ​ളം ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​രു​ന്ന ഔ​ഷ​ധോ​ദ്യാ​ന​മാ​ണ്. വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ലി​രു​ന്ന് പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വി​ധ​മാ​ണ് തോ​ട്ടം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ആ​ര്യ​വൈ​ദ്യ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ചെ​റു​കു​ള​മ്പി​ലെ പു​തി​യ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ മു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ഇ​ദ്ദേ​ഹം കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​നും സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ഡ്ഡി​ങ്ങി​ലും ഗ്രാ​ഫ്റ്റി​ങ്ങി​ലും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്നു. വ​ർ​ഷം​തോ​റും ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​റു​മു​ണ്ട്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ കാ​റു​ക​ൾ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​ന​ൽ​കി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ മു​സ്ത​ഫ​ക്ക് അ​തി​ന് പേ​റ്റ​ന്റും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ സ​ഫി​യ, മ​ക​ൻ മു​ർ​ഷി​ദ്, മ​രു​മ​ക​ൾ സ​രോ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ, പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

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    TAGS:differently abledmalappuram nativeaward winnerAgricultural Awards
    News Summary - പ​രി​മി​തി​ക​ളെ തോ​ൽ​പി​ച്ച നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം; പു​ര​സ്കാ​ര നി​റ​വി​ൽ തോ​ര​പ്പ മു​സ്ത​ഫ
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