Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightവാഴൂർ: തോട്ടം...
    Men
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:20 AM IST

    വാഴൂർ: തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ശബ്​ദം​

    text_fields
    bookmark_border
    വാഴൂർ: തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ശബ്​ദം​
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്ത​രി​ച്ച വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ എം.​എ​ൻ. സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നുപി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    പീ​രു​മേ​ട്​: പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ന​യി​ച്ച​ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു പീ​രു​മേ​ടി​ന്‍റെ ജ​ന​നാ​യ​ക​ൻ വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. ട്രേ​ഡ്​ യൂ​നി​യ​നി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വ്​ ക​ണ്ട്​ പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പാ​ര്‍ട്ടി നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഴൂ​രി​ൽ 1952 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 14ന് ​കു​ഞ്ഞു​പാ​പ്പ​ന്റെ​യും പാ​ര്‍വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​നം. വാ​ഴൂ​ര്‍ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​​ കോ​ള​ജി​ല്‍നി​ന്ന്​ പ്രീ​ഡി​ഗ്രി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി.

    കോ​ട്ട​യം കേ​ര​ള ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ല്‍നി​ന്ന് ഡി​പ്ലോ​മ​യും മോ​സ്‌​കോ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ല്‍ സ​യ​ന്‍സി​ല്‍നി​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ല്‍ സൈ​ക്കോ​ള​ജി ഡി​പ്ലോ​മ​യും നേ​ടി. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ വ​ള​ര്‍ന്ന വാ​ഴൂ​ര്‍ 1977ല്‍ ​എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഹൈ​റേ​ഞ്ച് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ലേ​ബ​ര്‍ യൂ​നി​യ​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യാ​ണ് പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ത​ന്‍റെ മ​ണ്ണ്​ പീ​രു​മേ​ടാ​ണെ​ന്ന്​ വാ​ഴൂ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​ന ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ തു​ട​ങ്ങി എ​ണ്ണ​മ​റ്റ സ​മ​ര​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി എ​ന്നും മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ പൊ​ലീ​സ്​ മ​ര്‍ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട്ടെ​ല്ല് ത​ക​ര്‍ന്നെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം വ​ര്‍ധി​ത​വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ര്‍ന്നു.

    2005ല്‍ ​വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ര്‍ ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​മാ​യി. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ പീ​രു​മേ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യി പ​ല​വ​ട്ടം വാ​ഴൂ​രി​ന്‍റെ പേ​ര് ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​പ്പി​നും ചു​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​ഐ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത് വാ​ഴൂ​ര്‍ സോ​മ​നെ​യാ​ണ്. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ അ​ഡ്വ. സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സി​നെ 1835 വോ​ട്ടി​നാ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    വെ​യ​ര്‍ ഹൗ​സി​ങ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍, എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നീ പ​ദ​വി​ക​ള്‍ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ര്‍ 62ാം മൈ​ലി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ സ​മീ​പ​മാ​ണ് താ​മ​സം. ഭാ​ര്യ: ബി​ന്ദു സോ​മ​ന്‍. മ​ക്ക​ള്‍: അ​ഡ്വ. സോ​ബി​ന്‍ സോ​മ​ന്‍, സോ​ബി​ത് സോ​മ​ന്‍ (മാ​തൃ​ഭൂ​മി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്).


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:commemorationIdukki newsVazhoor Soman
    News Summary - Commemoration of Vazhoor Soman
    Similar News
    Next Story
    X