Madhyamam
    25 Sept 2025 12:38 PM IST
    25 Sept 2025 12:40 PM IST

    പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ പോ​യെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ജീ​വി​ച്ച പൗ​ലോ​സേ​ട്ട​ൻ

     പി.​ജെ. പൗ​ലോ​സ് 

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്: പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ എ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി ജീ​വി​ച്ചു​മ​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് പി.​ജെ. പൗ​ലോ​സ് എ​ന്ന പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പി.​ജെ​യു​ടേ​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​സ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും പ്ര​ധാ​ന മു​ഖ​മാ​യി​രു​ന്നു പി.​ജെ. എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന പി.​ജെ. പൗ​ലോ​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ നി​ത്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി.

    പ​ര​ന്ന വാ​യ​ന ശീ​ല​മു​ള്ള പൗ​ലോ​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ട്ട​പ്പാ​ടി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വേ​രോ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ഹോ​രാ​ത്രം പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രം​ഗ​ത്തും വേ​ണ്ട​ത്ര പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​പൂ​ർ​വം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​വാ​ണ് പൗ​ലോ​സ്. ആ​ദ​ർ​ശ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​വും മു​ഖ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​ബാ​ല​ന്റെ അ​രു​മ ശി​ഷ്യ​നും സ​ന്ത​ത സ​ഹ​ചാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന വാ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് പി.​ജെ. പൗ​ലോ​സ്.

    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യാണ് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി പൊ​തു​വ​പാ​ട​ത്ത് നി​ന്നും മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്ടെ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​കാ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​തം. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജി​ല്ല ബാ​ങ്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പൗ​ലോ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രം​ഗ​ത്ത് ഒ​രു ത​വ​ണ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​ച്ച​മ്പാ​റ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യ​തൊ​ഴി​കെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും പി.​ജെ​യു​ടെ പേ​ര് അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​നി​ക്കൊ​പ്പ​വും പി​ന്നീ​ടും വ​ന്ന പ​ല​രും പ​ല രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യ​പ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് ക​ല​ഹി​ക്കാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​രു​ന്നു പി.​ജെ. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പൗ​ലോ​സേ​ട്ട​ൻ ഏ​ത് സ​മ​യ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​പ്യ​നാ​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു, അ​സു​ഖ ബാ​ധി​ത​നാ​വു​ന്ന​ത് വ​രെ. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും ഏ​ത് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലും പേ​രെ​ടു​ത്ത് വി​ളി​ച്ച് കു​ശ​ല​ാന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന, അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രെ മു​ഴു​വ​ൻ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന പൗ​ലോ​സേ​ട്ട​ൻ ഇ​നി ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം. പൗ​ലോ​സേ​ട്ട​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മൗ​ന ജാ​ഥ​യും അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​വും ന​ട​ക്കും.

