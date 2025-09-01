Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 12:12 PM IST

    പ്ര​ജോ​ഷി​ന്റെ ആ​ക​സ്മി​ക നി​ര്യാ​ണം നാ​ടി​നെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി

    പ്ര​ജോ​ഷി​ന്റെ ആ​ക​സ്മി​ക നി​ര്യാ​ണം നാ​ടി​നെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി
    പ്ര​ജോ​ഷ് കു​മാ​ർ

    എ​ക​രൂ​ൽ: ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി വ​ട്ടോ​ളി ബ​സാ​ർ ക​പ്പു​റം പു​തി​യേ​ട​ത്ത് പി. ​പ്ര​ജോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ (45) ആ​ക​സ്മി​ക വേ​ർ​പാ​ട് നാ​ടി​നെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും ദു​:ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി. ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തി​ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ബൈ​ക്കി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി ബ​സാ​റി​ൽ പോ​യ​ ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പൊ​ടു​ന്ന​നെ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ചി​കി​ത്സയു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചെയ്തി​രു​ന്നു.

    മാ​തൃ​ഭൂ​മി ന്യൂ​സ് വ​യ​നാ​ട് ബ്യൂ​റോ​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ കാ​മ​റ​മാ​നാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​മ്യ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​വും ഹൃ​ദ​യ ബ​ന്ധ​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച പ്ര​ജോ​ഷ് തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ നാ​ട്ടി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ത്തുസൂ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ളാ​യ ഐ.​ബി.​സി, ഡി​വൈ​ൻ ടി.​വി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം 2013 ൽ ​മാ​തൃ​ഭൂ​മി ന്യൂ​സി​ന്റെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബ്യൂ​റോ​യി​ൽ കാ​മ​റാ​മാ​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി.

    മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബ്യൂ​റോ​ക​ളി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്തു. വ​യ​നാ​ട് ബ്യൂ​റോ​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ കാ​മ​റമാ​നായി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രിക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​വ​ള​പ്പാ​റ, ചൂ​ര​ൽ​മ​ല, പു​ത്തു​മ​ല, ക​ട്ടി​പ്പാ​റ എ​ന്നീ പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​ഭൂ​മി ന്യൂ​സി​ന് വേ​ണ്ടി പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത് പ്ര​ജോ​ഷാ​ണ്. മാ​തൃ​ഭൂ​മി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​വി. ശ്രേ​യാം​സ് കു​മാ​ർ, മാ​തൃ​ഭൂ​മി ന്യൂ​സ്‌ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ​ഡി​റ്റ​ർ രാ​ജീ​വ്‌ ദേ​വ​രാ​ജ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ഡി​റ്റ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ, എം.​എ​ൽ.​എ മാ​രാ​യ കെ.​എം. സ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ്, ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്, മാ​തൃ​ഭൂ​മി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് കെ.​ആ​ർ. പ്ര​മോ​ദ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് എന്നിവർ അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:commemorationKozhikodeObituary
    News Summary - Commemoration of Mathrubhumi news cameraman
