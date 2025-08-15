Begin typing your search above and press return to search.
    ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് 78 വയസ്സ്; ഓർമയുണ്ടോ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പതാകവാഹകരെ?

    ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് 78 വയസ്സ്; ഓർമയുണ്ടോ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പതാകവാഹകരെ?
    ടി.​സി.​വി. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ പൊ​തു​വാ​ൾ, എ.​കെ. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ പൊ​തു​വാ​ൾ, സി.​വി. കു​ഞ്ഞ​മ്പു സ​റാ​പ്പ്

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: 1942 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​തം പൊ​ട്ടി​വി​ട​ർ​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ലെ കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​താ​ക​യാ​യ യൂ​നി​യ​ൻ ജാ​ക്കി​ന് പ​ക​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​ർ​ണ പ​താ​ക പാ​റി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​ല​ർ​കാ​ല യാ​മ​ത്തി​ലെ​പ്പോ​ഴോ കാ​വ​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എം.​എ​സ്.​പി​ക്കാ​രു​ടെ ക​ണ്ണി​മ​യൊ​ന്ന് ചി​മ്മി​യ​പ്പോ​ൾ നി​മി​ഷ നേ​രം​കൊ​ണ്ട് കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ൽ ക​യ​റി യൂ​നി​യ​ൻ ജാ​ക്ക് അ​ഴി​ച്ചു​മാ​റ്റി ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വാ​ഞ്ഛ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യ മൂ​ന്ന് ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ധീ​ര​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ഇ​ടം​നേ​ടി​യി​ല്ല എ​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്രം.

    ടി.​സി.​വി. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ പൊ​തു​വാ​ൾ, എ.​കെ. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ പൊ​തു​വാ​ൾ, സി.​വി. കു​ഞ്ഞ​മ്പു സ​റാ​പ്പ് എ​ന്നീ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു പു​തി​യ സ​മ​ര​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന് കൊ​ടി​നാ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തു​പോ​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പ​ഴ​യ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം ഇ​ന്ന് പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഗാ​ന്ധി സ്മൃ​തി മ്യൂ​സി​യ​മാ​ണ്.

    ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത്യാ​ഗോ​ജ്ജ്വ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച മ​ണ്ണാ​ണ് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലേ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു യൂ​നി​യ​ൻ ജാ​ക്കി​ന്റെ അ​ധി​നി​വേ​ശം ത​ട​ഞ്ഞ സ​മ​രം. പാ​റാ​വു​കാ​ര​ന്റെ ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ച് വേ​ണം തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ. ഇ​തി​ന് മൂ​വ​രും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​ന് പോ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കു​ഞ്ഞി​രാ​മ പൊ​തു​വാ​ൾ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു. രാ​ത്രി​യു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ൽ ഉ​റ​ക്കം തൂ​ങ്ങി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്റെ ത​ല തോ​ക്കി​നു മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ച​രി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പ​താ​ക​യു​മാ​യി കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ പൊ​തു​വാ​ളും കു​ഞ്ഞ​മ്പു സ​റാ​പ്പും ശ്വാ​സ​മ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച് കൊ​ടി​മ​ര ചു​വ​ട്ടി​ലെ​ത്തി.

    കു​ഞ്ഞ​മ്പു സ​റാ​പ്പ് കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ കു​നി​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​ക്ക​ണ്ണ പൊ​തു​വാ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ലി​ൽ ച​വി​ട്ടി​നി​ന്ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ഞ്ഞു​ക​യ​റി. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​താ​ക നി​ലം​പ​തി​ച്ചു കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ൽ ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ന്നു പാ​റി​ക്ക​ളി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മൂ​വ​രും ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മ​ണി വ​രെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​താ​ക പാ​റി​പ്പ​റ​ന്നു. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ര​ണ​ശേ​ഷ​വും ഇ​വ​ർ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റെ അ​ക​ലെ​യാ​ണ്.

