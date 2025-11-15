Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹം​സ: വി​ട​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​ന​കോ​ശം

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹം​സ: വി​ട​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​ന​കോ​ശം
    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്: ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ‘മു​ൾ​മു​ന’​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹം​സാ​ക്ക വി​ട​വാ​ങ്ങി. ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കാ​വി​ലെ വാ​രി​യ​ത്തൊ​ടി ഹം​സ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹം​സ​യാ​ണ്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ല​ത്താ​ണ് ഹം​സ​ക്ക് ഈ ​പേ​ര് വ​ന്ന​ത്. ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ആ ​നി​മി​ഷം ഉ​ത്ത​രം റെ​ഡി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം.

    ദാ​രി​ദ്ര്യം മൂ​ലം പ്രാ​ഥ​മി​ക​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പോ​ലും നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന ഹം​സ ടാ​പ്പി​ങ്ങാ​ണ് ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​ഴി​വു​വേ​ള​യി​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ചെ​റി​യ പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​യും ന​ട​ത്തി. ഇ​വി​ടെ​യി​രു​ന്ന് പ​ത്ര വാ​യ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. അ​ഞ്ച് പ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ദി​വ​സം വാ​യി​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി അ​ദ്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​ന​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വി​സ്മ​യാ​വ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ഹം​സ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ​പെ​ടാ​ത്ത​വ​ർ നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും വ​രെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടു. ഉ​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ധു​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ഹം​സ, സ്കൂ​ളി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഉ​ത്ത​രം​മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ ഉ​ത്ത​രം ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ഹം​സ​യു​ടെ പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​ന വൈ​ഭ​വം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​റ​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റാ​യി​രു​ന്നു ഹം​സ. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ദി​ന പു​ല​ർ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹം​സ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഏ​കാം​ഗ പ്ര​ഭാ​ത​ഭേ​രി നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് കൗ​തു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

