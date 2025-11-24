Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 1:44 PM IST

    ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്‍റെ ​ഫ്രെയിമുകളുമായി സി.ജെ. വാഹിദ്

    cj vahid
    സി.​ജെ. വാ​ഹി​ദ്

    കാ​യം​കു​ളം: നാ​ടി​ന്റെ സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും സി.​ജെ. വാ​ഹി​ദി​ന്‍റെ ഫ്രെ​യി​മി​ൽ നി​റ​യു​ന്നു. മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ ന്യൂ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ക​റ്റാ​നം ഇ​ലി​പ്പ​ക്കു​ളം ചെ​ങ്ങാ​പ്പ​ള്ളി​ൽ സി.​ജെ. വാ​ഹി​ദ്​ നാ​ടി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​യാ​ർ​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​കു​ന്നു. കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ 5000ത്തോ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    കാ​ഴ്ച (3039), എ​ന്റെ ഗ്രാ​മം (977), എ​ന്റെ കേ​ര​ളം (852), മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ (123), മ​ഴ (76), പൈ​തൃ​കം (74) തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ന്യാ​സം. ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഇ​തി​വൃ​ത്ത​മാ​യി ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കി​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര​പ്പെ​രു​മ വി​ഡി​യോ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യോ​ടു​ള്ള ക​മ്പ​മാ​ണ് ഇ​ത് പാ​ഷ​നാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന ഗ്രാ​മീ​ണ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ വേ​റി​ട്ട മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ​ക​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത പ​ക​രു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രും കാ​ണാ​റു​ള്ള കാ​ഴ്ച​യെ മ​റ്റൊ​രു വീ​ക്ഷ​ണ​കോ​ണി​ലൂ​ടെ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നു വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യൊ​രു സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​കും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യെ​ന്ന് വാ​ഹി​ദ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​ലി​പ്പ​ക്കു​ളം ബി.​ഐ യു.​പി സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പ​ക മാ​നേ​ജ​റാ​യി​രു​ന്ന പ​രേ​ത​നാ​യ ചെ​ങ്ങാ​പ്പ​ള്ളി​ൽ കെ. ​ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ​യും പ​രേ​ത​യാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ക്കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ​യും ഇ​ള​യ മ​ക​നാ​ണ് സി.​ജെ. വാ​ഹി​ദ്. മാ​സി​ന​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ ഇ​ജാ​സ് വാ​ഹി​ദ് (ബം​ഗ​ലൂ​രു), ഫാ​ത്തി​മ എ. ​വാ​ഹി​ദ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ. 1986ൽ ​പ​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​ട്ടാ​ണ് തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട് ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി.

    യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ, മി​മി​ക്രി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ല​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ക​റ്റാ​നം ന​ന്മ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​സ​ന്റ്, ഓ​ണാ​ട്ടു​ക​ര ടൈം​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി, സി​ജി ഇ​ലി​പ്പ​ക്കു​ളം ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ച വാ​ർ​ത്ത അ​വ​താ​ര​ക​ൻ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ, ക​മ​ന്‍റേ​റ്റ​ർ, ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

