Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:39 AM IST

    ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​പ്പ​റ്റ, ച​ങ്ങാ​രോ​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​പ്പു​തൂ​വ​ൽ

    ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​പ്പ​റ്റ, ച​ങ്ങാ​രോ​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​പ്പു​തൂ​വ​ൽ
    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​പ്പ​റ്റ

    Listen to this Article

    പാ​ലേ​രി: ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ച​ങ്ങാ​രോ​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​പ്പ​റ്റ, നാ​ട്ടി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ ആ​റ് മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​രെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ശേ​ഷം ത​ന്റെ തൊ​ഴി​ലാ​യ നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കും. ഏ​ക​ദേ​ശം 20 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഹ​രി​ത​സേ​ന​ക്ക് കൈ​മാ​റി, നാ​ടി​നെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മു​ക്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന ച​ന്ദ്ര​ന്റെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്നു പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ നാ​ട്ടു​മാ​വ്, ഗോ​മാ​വ് എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2000 തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും അ​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം. സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ 200ൽ ​പ​രം ഔ​ഷ​ധ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഭാ​ര്യ സു​വ​ർ​ണ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ സാ​നി​യോ മ​നോ​മി​യും സ​യോ​ണും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​പ്പ​റ്റ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും നാ​ട്ടു​കാ​രും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

