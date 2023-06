പുഴ നീന്തികടക്കൽ ദിനചര്യയാക്കിയ ‘ചാലിയാറിന്റെ മക്കൾ’ക്ക് 30 വയസ്സ്

cancel camera_alt മാവൂർ മണന്തലക്കടവിലെ നീന്തൽ കൂട്ടായ്മയായ ‘ചാലിയാറിന്റെ മക്കളുടെ’ വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ടി. രഞ്ജിത്ത് സംഘത്തോടൊപ്പം നീന്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ മാ​വൂ​ർ: ഏ​ത് പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും രാ​വി​ലെ കൃ​ത്യം ഏ​ഴി​ന് മ​ണ​ന്ത​ല​ക്ക​ട​വി​ലെ​ത്തി ചാ​ലി​യാ​റി​ന്റെ മ​റു​ക​ര നീ​ന്തു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ണ്ട് മാ​വൂ​രി​ൽ. ‘ചാ​ലി​യാ​റി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടു വി​ളി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ചു​റു​ചു​റു​ക്കു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 70 വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​രു​ണ്ട്. ഈ ​നീ​ന്ത​ൽ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് ഇ​ന്ന് 30 വ​ർ​ഷം തി​ക​ഞ്ഞു. നാ​ലു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ഇ​ന്ന് 30 പേ​രു​ണ്ട്. എ​ന്നും രാ​വി​ലെ മ​ണ​ന്ത​ല​ക്ക​ട​വി​ലെ പ​ഴ​യ ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഇ​വ​ർ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും ത​മാ​ശ​ക​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടും ചാ​ലി​യാ​റി​ന്റെ മ​റു​ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ന്തും. തു​ട​ർ​ന്ന്, തി​രി​ച്ച് ഇ​ക്ക​ര​ക്കും.

ദി​നേ​ന ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും ത​വ​ണ മ​റു​ക​ര നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രും കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. 200 മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൂ​ര​മു​ണ്ട് മ​റു​ക​ര​യെ​ത്താ​ൻ. ഈ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ലും ‘ചു​ണ​ക്കു​ട്ടി’​ക​ളാ​യി ചാ​ലി​യാ​റി​ന്റെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ നീ​ന്തി​ത്തു​ടി​ക്കും. മ​ല​ർ​ന്നു​കി​ട​ന്ന് നീ​ന്തി​യും ജ​ല​ശ​യ​നം ന​ട​ത്തി​യു​മെ​ല്ലാം കു​റ​ച്ചു​നേ​രം. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഈ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. നി​ത്യേ​ന രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള ഈ ​വ്യാ​യാ​മം ന​വോ​ന്മേ​ഷ​വും ഊ​ർ​ജ​വും പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ക​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തു​ട​ക്കം​മു​ത​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലു​ള്ള കെ.​വി. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം മു​ക്ത​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ് വി​ദൂ​ര ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. മ​ണ​ന്ത​ല​ക്ക​ട​വി​ൽ ല​ളി​ത​മാ​യ ച​ട​ങ്ങോ​ടെ ന​ട​ന്ന 30ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ടി. ​ര​ഞ്ജി​ത്ത് സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നീ​ന്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം. ​ധ​ർ​മ​ജ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. Show Full Article

'Chaliyar's sons' who made swimming in the river a routine are 30 years old