Madhyamam
    9 Aug 2025 9:48 AM IST
    9 Aug 2025 9:48 AM IST

    ഇടിക്കൂട്ടിലെ താരങ്ങളെ വളർത്തിയ രാഘവൻ വിടപറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷം

    ഇടിക്കൂട്ടിലെ താരങ്ങളെ വളർത്തിയ രാഘവൻ വിടപറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷം
    രാ​ഘ​വ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ത​ല​ക്കു​ള​ത്തൂ​ർ: ബോ​ക്സി​ങ്ങി​നെ ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വു​മാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഒ​രാ​യു​സ്സ് മു​ഴു​വ​ൻ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബോ​ക്‌​സി​ങ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പു​ത്ത​ല​ത്ത് രാ​ഘ​വ​ൻ വി​ട​വാ​ങ്ങി​യി​ട്ട് അ​ഞ്ച​ു വ​ർ​ഷം. അ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ബോ​ക്സി​ങ്ങി​നും ഗു​സ്തി​ക്കും യോ​ഗ​ക്കും ചെ​ല​വി​ട്ട രാ​ഘ​വ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തു ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ബോ​ക്സി​ങ് ഗ്രാ​മം ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കാ​യി​ക പ്രേ​മി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ബോ​ക്സി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ രാ​ഘ​വ​ൻ നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് സ​ന്മാ​നി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ബോ​ക്സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​നും ബോ​ക്സി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം ത​െൻറ ജീ​വി​തം ബോ​ക്സി​ങ്ങി​നു വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 120 ഓ​ളം ബോ​ക്സി​ങ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ​കാ​ല താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ 35 പേ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള 80 ലേ​റെ പേ​രും ഇ​തി​ൽ പെ​ടും.

    1999ൽ ​ആ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ ബോ​ക്സി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ജി​ജീ​ഷ്, സീ​നി​യ​ർ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ പി.​പി. സു​ദ്യ, സി. ​ര​മേ​ഷ്കു​മാ​ർ, ആ​ർ​മി ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ര​ൻ​സി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​നും കേ​ര​ള​ത്തി​നും തി​ള​ക്കം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ പി. ​രാ​ഗേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ .എം. ​സു​മ​ൻ​ലാ​ൽ ധ​രം, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കെ. ​മൃ​ദു​ലാ​ൽ ധ​രം, , ഇ. ​പ്ര​വി​ത, പി. ​ര​തീ​ഷ് ,മു​ബാ​റ​ക് അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ രാ​ഘ​വ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഇ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഫീ​സോ പാ​രി​തോ​ഷി​ക​മോ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്.

