Madhyamam
    Men
    date_range 24 Sept 2025 11:30 AM IST
    date_range 24 Sept 2025 11:30 AM IST

    നിറക്കൂട്ടുകളിൽ മായാജാലം തീർത്ത് കുമാർ

    ഇ​തു​വ​രെ വ​ര​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത​ത് 225 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ
    നിറക്കൂട്ടുകളിൽ മായാജാലം തീർത്ത് കുമാർ
    പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​റു​ശ്ശി: വ​ര​ക​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ണ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും ലോ​ക​ത്ത് വി​സ്മ​യ​മാ​യി കു​മാ​ർ. ഇ​തു​വ​രെ വ​ര​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത​ത് ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 225 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​റു​ശ്ശി ഈ​സ്റ്റ് പ​രു​ത്തി​പ്പു​ള്ളി പെ​രു​വ​ല റോ​ഡി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര ഹൗ​സി​ൽ എ​ൽ.​പി.​ആ​ർ. കു​മാ​റാ​ണ് വ​ർ​ണ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളെ​യും വ​ര​ക​ളെ​യും വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ക​ർ​മ​നി​ര​ത​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട്ട​യം പു​തു​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കു​മാ​ർ പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ൽ 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ് സീ​നി​യ​ർ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യി വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ൽ ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് ചി​ത്രം വ​ര​ച്ചി​രു​ന്ന കു​മാ​ർ പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വ​ര​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​ട്ടു​നി​ന്നു. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം 2009ൽ ​ആ​ണ് വീ​ണ്ടും നി​റ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം മു​ഴു​സ​മ​യ​വും ചി​ത്ര​ക​ല​ക്കാ​യി നീ​ക്കി വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ രാം​കു​മാ​ർ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​യോ ഹൗ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ​മാ​രും ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​പോ​രാ​ളി​ക​ളും സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ല​റി​യി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി തു​ളു​മ്പു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളും കു​മാ​റി​ന്റെ ക​ലാ​സ​പ​ര്യ​യു​ടെ വ​ഴി​യി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തോ സ​ർ​ക്കാ​റോ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ സ്ഥ​ല സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​ത്ത​രി​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ത​ന്റെ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ഫ​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഈ ‘​അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത ക​ലാ​കാ​ര​ൻ’ പ​റ​യു​ന്നു.

