Madhyamam
    Men
    Men
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 2:29 PM IST

    അശോകന്റെ നിറങ്ങൾക്ക് ബഹുസ്വരതയുടെ ചന്തം

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​രാ​ടു​ന്ന 53കാ​ര​നാ​യ അ​ശോ​ക​ൻ ആ​ദി​പു​രേ​ട​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ണ പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ന് നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു തി​ക​യു​ന്നു. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ കാ​ലം മു​ത​ൽ​ നി​റ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ജി​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ അ​ശോ​ക​ൻ ഇ​ന്നും വ​ർ​ണ​ലോ​ക​ത്തെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക നി​റ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രോ​ജ്വ​ല​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ആ​ർ​ട്സി​ൽ​നി​ന്ന് ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ നേ​ടി​യ അ​ശോ​ക​ൻ പി​ന്നീ​ട് ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ചോ​ള മ​ണ്ഡ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച് ചി​ത്ര​ക​ല പ​ഠ​നം തു​ട​ർ​ന്നു. അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യി സ​ഹ​വ​സി​ക്കാ​നും സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​രം ക​ല ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ഞ്ഞി​രി​വാ​യി. ന​ർ​ത്ത​കി​യും സി​നി​മ ന​ടി​യു​മാ​യ ആ​ശാ ശ​ര​ത്തി​ന്റെ ദു​ബൈ​യി​ലെ കൈ​ര​ളി ക​ലാ ഗ്രാ​മം എ​ന്ന ചി​ത്ര​ക​ല വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം ചി​ത്ര​ക​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ടി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി ചി​ത്ര​ക​ല സീ​രീ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി. അ​തി​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സീ​രീ​സ്, ചൈ​ൽ​ഡ് ഹു​ഡ് സീ​രീ​സ്, ബേ​യ്ക്ഡ് ഫെ​യ്സ​സ് സീ​രീ​സ്, ഖ​സാ​ഖ് സീ​രീ​സ്, അ​മൂ​ർ​ത്ത ചി​ത്ര ക​ല സീ​രീ​സ് എ​ന്നി​വ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. വ​ര​യും വ​ർ​ണ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഇ​ന്നും അ​ശോ​ക​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗം, ലോ​ക്ഡൗ​ൺ കാ​ല​ത്ത് ജീ​വി​ത​വും ക​ല ജീ​വി​ത​വും ലോ​ക്കാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​യി സാ​രി​ക​ളി​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ചി​ത്രം വ​ര​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ല​യു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​നെ ആ​ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നും അ​ശോ​ക​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നാ​ട്ടി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചി​ത്ര​ര​ച​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്മി​യും മ​ക്ക​ളാ​യ റി​യ, റി​ഥി എ​ന്നി​വ​രും അ​ശോ​ക​ന്റെ വ​ർ​ണ പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​നു​ണ്ട്.

